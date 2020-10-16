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ABD'li firma geliştirdi: Robot yunus gerçek yunusu aratmıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Hollywood filmlerine robot hayvanlar üreten ABD'li bir teknoloji firması, şimdi de bir robot yunus üretmeyi başardı. Firma gerçeğine oldukça benzeyen robot yunus ile gösteri parklarındaki deniz canlılarını özgürleştirmeyi hedefliyor.

ABD'li firma geliştirdi: Robot yunus gerçek yunusu aratmıyor!

Yunuslar, gösteri parklarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Gösteri parklarında yapılan gösterilerde yunuslara çeşitli figürler sergiletiliyor. Fakat bu durum çeşitli tartışmalara da yol açıyor. Parkların yunusların yaşam koşulları için uygun olmadığı sıklıkla belirtiliyor. Hatta belirtmenin de ötesinde halihazırda Avrupa'nın birçok ülkesinde vahşi hayvanların sirk gösterilerinde kullanılması yasak ya da kısıtlanmış durumda. Bir soruna dönüşen gösteri parklarının çözümü ise görünüşe göre teknolojide.

ROBOT YUNUS BİRÇOK HAREKETİ GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve Hollywood'daki birçok filme robot hayvanlar sağlayan bir firma, robot yunus geliştirdi. Firmanın geliştirdiği robotu gerçeğinden ayırmak ise bazen zor oluyor. Zira robot, hayvan dokusuna çok benzeyen bir tıbbi silikonla kaplı. Ayrıca boyutları bir gerçek bir yunus ile aynı. Robot yunus, gerçek yunusların yapabildiği birçok hareketi de mekanizması sayesinde gerçekleştirebiliyor. Tabi bu, bir uzaktan kumanda ile sağlanıyor.

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BAŞLANGIÇ FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Gösteri parklarındaki yunusların gösterilerden ayrılmasını sağlayacak robot yunusun başlangıç fiyatı ise oldukça yüksek. Zira, bir robotun fiyatı 5 milyon doları bulabiliyor. Ancak gösteri parklarının gelirlerine göre bu robot yunuslardan alarak gösteriye devam etmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.

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