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ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki malzemeleri Taliban'ın eline geçti

19.08.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban’ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyor.

ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki malzemeleri Taliban'ın eline geçti

ABD medyasının derlediği bilgilere göre, Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Sosyal medyada, Taliban savaşçılarını, M4 karabinaları ve M16 tüfekleriyle Amerikan yapımı Humvee ve zırhlı araçlarla gösteren fotoğraflar yayınlanıyor.

ENDİŞELENDİREN GELİŞME

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor.

ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

ABD Sayıştayının 2017 yılı raporuna göre, 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verildi.

İMHA EDİLEBİLİR

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil’den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan’da olduğu bildirildi.

Bu hafta Cumhuriyetçi Marco Rubio liderliğinde 25 senatör, geçen 12 ay içinde Afgan güçlerine verilen teçhizatın ne kadarının Taliban’ın eline geçtiğinin tam dökümünü talep ederek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu teçhizatı geri alma ya da imha etme planlarını sorguladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, dün yaptığı açıklamada, ordunun önceliğinin Amerikan vatandaşlarının tahliyesi olduğunu ancak Taliban’ın eline geçen teçhizatı imha etme güçlerinin bulunduğunu belirtti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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