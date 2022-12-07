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ABD onayladı! NATO üyesi Polonya, 116 adet Abrams tankı satın alıyor

07.12.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO üyesi Polonya, ABD'den 116 adet Abrams tankı satın alıyor. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülke ordusuna kazandırılacak tanklar için ABD'li makamların onay verdiğini bildirdi. Öte yandan Blaszczak, Almanya'nın önerdiği Patriot füzesavar sistemlerinin ülkeye kurulacağını da bildirdi.

ABD onayladı! NATO üyesi Polonya, 116 adet Abrams tankı satın alıyor

Rusya ile sınırdaş olan NATO üyesi Polonya askeri hamlelerini arttırıyor. Savunma Bakanı Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı potansiyelini artırma yolunda bir adımın daha geride kaldığını belirtti.

İLK TESLİMAT 2023'TE

Güçlü ordunun önemini vurgulayan Blaszczak, "ABD'li makamlar 116 Abrams tankının satışını onayladı. Fiyat görüşmelerine devam ediyoruz. İlk teslimatlar 2023'te mümkün." ifadelerini kullandı.

Błaszczak, temmuzda yerel medyaya verdiği demeçte, Polonya hükümetinin "Polonya ordusunun savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek" bir anlaşmayla "ABD ile 116 adet kullanılmış Abrams tankının satın alınmasına ilişkin bir sözleşme üzerinde anlaştığını" duyurmuştu.

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PATRIOT SİSTEMİ KURULACAK

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Savunma Bakanlığı ile görüştüğünü ve Patriot füzesavar sistemlerinin ülkeye kurulacağını da bildirdi. Almanya'nın Patriotların Ukrayna'ya gönderilmesini kabul etmediğini kaydeden Blaszczak, "Bu nedenle hayal kırıklığına uğradım. Sistemlerin Polonya'ya yerleştirilmesi ve onları komuta sistemimize takmak için düzenlemelere başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Blaszczak, "Söz konusu sistemlerin Batı Ukrayna'ya konuşlandırılması hem Polonya hem Ukraynalılar için güvenliği artırabilirdi." dedi.

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Daha önce Polonyalı yetkililer tarafından farklı açıklamalar yapılmış ve son olarak bu sistemlerin Ukrayna'ya verilmesinin uygun olacağı ifade edilmişti. (AA)

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Polonya abd patriot

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