Alanya eski Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Ankara’da gerçekleşen kritik görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri, Alanya’nın yıllardır beklediği il statüsüne kavuşması oldu.

BAHÇELİ: “19 TANE İL OLACAK İNŞALLAH”

MHP Lideri Devlet Bahçeli, görüşmede uzun yıllardır gündeme getirdiği “100 İl, 1000 İlçe” hedefini bir kez daha dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“19 tane il olacak inşallah. 78 de ilçe olacak bunlara bağlı. Toplam dolayısıyla 81 il + 19 = 100 ediyor. 922 ilçe + 78 = 1000 ediyor.”

Bahçeli’nin bu açıklaması, Alanya’nın il olma beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya’nın ekonomik gücü, nüfusu ve uluslararası tanınırlığı, il olma talebinin temel gerekçeleri arasında yer alıyor.

Alanya eski Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi Bahçeli “19 tane il olacak inşallah. 78 de ilçe olacak bunlara bağlı. Toplam dolayısıyla 81 il + 19 = 100 ediyor. 922 ilçe + 78 = 1000 ediyor" dedi. Bahçeli’nin bu açıklaması, Alanya’nın il olma beklentisini yeniden gündeme taşıdı — Mynet (@mynet) November 18, 2026

Alanya’nın il olma beklentisi açısından açıklamanın en dikkat çekici yönü ise “100 İl, 1000 İlçe” hedefinin bizzat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından dile getirilmesi oldu. Bahçeli’nin bu hedefi uzun yıllardır siyasi gündemde tutması, Alanya’nın il olma talebinin somut bir düzenlemeye dönüşebileceği yönündeki umutları yeniden gündeme taşıdı. Henüz resmi bir karar bulunmasa da açıklamanın Bahçeli tarafından yapılması, Alanya kamuoyundaki beklentilere ayrı bir önem kazandırdı.

SİYASETTE TRANSFER TARTIŞMALARI YAŞANIRKEN GÜNDEM MEMLEKET OLDU!

Türkiye siyasetinde CHP’li belediye başkanlarının olası parti değişiklikleri tartışılırken, Adem Murat Yücel ve Mustafa Türkdoğan’ın Ankara temaslarında Alanya’nın geleceğinin gündeme gelmesi dikkat çekti.

MHP’nin “Önce ülkem ve milletim” anlayışıyla ilişkilendirilen görüşmede, siyasi transfer tartışmalarının aksine Alanya’nın il olma hedefi ön plana çıktı.