ABD seçimlerinde son durum: Seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!

Başkanlık seçimlerinde koltuğunu korumaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump, seçimin sonucunu belirleyebilecek birkaç salıncak eyalette sayımın tamamlanmamasına rağmen Demokrat rakibi Joe Biden karşısında zafer ilan etti. Biden oyların sayımının tamamlandığında başkan olacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. ABD'de sabah olurken seçimlerin sonucunu belirleyecek eyalet sayısı da azalmaya başladı. Biden'in tüm oylar sayıldıktan sonra seçimi kazanacağına güvendiğini açıklamasının kısa bir süre sonrasında Beyaz Saray'da konuşan Trump, zafer kazandığını ve avukatlarının yüksek mahkemeye başvuracağını söyledi. Avukatların ne için başvuracağını ise açıklamadı. TRUMP: BU SEÇİMİ BİZ KAZANDIK Trump konuşmasında, "Bu seçimi kazanmaya hazırlanıyoruz. Açık olmak gerekirse kazandık da. Ulusumuz kandırılıyor. Kanunların düzgün şekilde uygulanmasını istiyoruz. Yüksek Mahkeme gideceğiz. Tüm oylamanın durmasını istiyoruz" dedi. Trump seçim usulsüzlüğü iddiasını neye dayandırdığını söylemedi. Kimin başkan seçileceği eyaletlerde verilen oylara göre o eyaletin Seçiciler Kurulu'ndaki temsilcileri tarafından belirleniyor. Adayların başkanlığı kazanması için Seçiciler Kurulu'ndaki 538 temsilciden en az 270 oy toplaması gerekli.

İKİ EYALET KRİTİK ÖNEMDE Biden'ın seçilmek için salıncak eyaletlerin bazılarını Trump'tan alması gerekiyor. Biden'ın seçim heyeti umudunu, bir önceki seçimlerde Trump'a oy veren Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania eyaletlerine bağladı. Ancak bu eyaletlerde oyların sayılması önümüzdeki günlere uzayabilir. Şu ana kadar sayılan oylara göre Wisconsin'de Biden önde giderken, Trump Michigan ve Pennsylvania'da önde gidiyor. Daha çok Demokrat seçmenlerin kullandığı posta oylarının sayımına ise henüz başlanmadı. Biden bu üç eyaleti kazanırsa başkan seçilmiş olacak. Ancak Fox News, Biden'in Arizona'yı kazandığı tahmininde bulunarak, Biden'in başka eyalet kombinasyonlarını da kazanarak başkan olabileceği ihtimali bulunduğunu gösterdi. Trump ise Arizona'nın kendisini seçeceğini, ayrıca Biden'ın kazanmak istediği üç eyaletin ikisinde rakibini ekarte edebileceğini düşünüyor. Sandıklar açıldıktan kısa süre sonra Trump Florida, Ohio ve Teksas gibi büyük eyaletleri kazanarak Biden'in erken zafer kazanmasının beklentisini suya düşürdü. Ancak Biden söz konusu üç eyaleti kazanabileceğine güvendiğini söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, "İyi bir konumda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz" dedi. Biden, Edison Research verilerine göre Seçiciler Kurulu'nda 213'e karşı 224 temsilci ile önde gidiyor. Biden ise yaptığı konuşmada ülkenin kuzeydoğusunda "paslı kuşak" olarak bilinen eyaletlerden üçünü kazanarak seçimi kazanacağı konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. Biden'ın seçimi açık farkla kazanacağı beklentisi, ABD'li televizyonların Trump'ın seçimi kazanması için muhakkak alması gereken Florida'yı kazandığını ve Georgia, Ohio ve Texas'ta da önde gittiğini açıklamasıyla zayıfladı. Sandıkların açılmasının ardından iki aday da partilerine yakın olan eyaletleri tahmin edildiği gibi kazanırken, kazananı belirleyen yaklaşık 12 "salıncak" eyalette adayların oyları birbirine yakın seviyelerde bulunuyor. Geçen seçimi Trump'ın kazanmasını sağlayan bu eyaletlerde sonuçların çok yakın olması halinde oy sayımının birkaç güne uzaması ihtimali dahilinde. İlk sonuçlar Trump'ın önde gittiğini gösterse de bu üç eyalette henüz posta ile kullanılan oyların işlenmesi yeni başladığından sayım uzayabilir. Koronavirüs salgını nedeniyle bu seçimde alışılmışın çok üzerinde ABD'li posta ile oy kullandı.

ABD'de seçimin sonucunu belirleyen 12 salıncak eyaletin pek çoğunda kazanan netleşmese de Trump'ın öne geçtiği görüldü. Bugünkü seçimlerde başkanın yanı sıra Kongre temsilcileri de belirlenecek. Şu anki sonuçlara göre Demokratların Senato'da çoğunluğu kazanma ihtimali iyice azaldı. Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki hakimiyetlerini koruyacağı tahmin ediliyor. Pennsylvania'da şimdiye kadar 4.5 milyon oy sayılırken bu posta ve erken sandık yoluyla kullanılan 2.4 milyon oydan 1 milyonunun sayımı tamamlanmadı. Edison Research tahminlerine göre bu 2.4 milyon oyun 1.6 milyonu Demokrat Parti'ye ve 555,000'i Cumhuriyetçi Parti'ye gidecek. Trump Beyaz Saray'daki konuşması öncesinde de Demokrat Partililerin seçimi "çalmaya" çalıştığını iddia etti. "Açık ara öndeyiz ancak seçimleri çalmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Sandık kapandıktan sonra oy verilemez!" diyen Trump seçimlerde usulsüzlük iddialarına yine kaynak göstermezken Twitter bu içeriği "yanlış yönlendirme yapabilecek içerik" olarak işaretledi.

Biden ise Trump'a cevap olarak, "Seçimin kazananını belirlemek ne Donald Trump'a ne de bana düşer. Bu seçmenin işidir" dedi. Biden'ın seçim ofisinden Jen O'Malley Dillon yaptığı açıklamada "Başkan tehdidini gerçekleştirerek oyların düzgün bir şekilde sayımını durdurmak üzere mahkemeye giderse bunun önüne geçmek için avukatlarımız hazır bekliyor olacak" dedi. Alabama

9 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı. Alaska

3 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı. Arizona

11 delegeli Arizona'yı Joe Biden kazandı. Arkansas

6 delegeli Arkansas'ı ABD Başkanı Donald Trump kazandı. California

Demokratların kalesi California'yı Biden kazandı. Joe Biden buradaki 55 delegenin tamamını hanesine yazdı. Colorado

Colorado'da son üç seçimdir olduğu gibi yine Demokratlar kazandı. Eyaletin 9 delegesi bulunuyor. Connecticut

Connecticut eyaletini Biden kazanarak, 7 delegeyi hanesine yazdırdı. Delaware

Delaware'de seçimi ve 3 delegeyi Joe Biden kazandı. Florida

29 delegeyle en fazla delegeye sahip salıncak eyaletlerden Florida'yı ABD Başkanı Donald Trump aldı.

Georgia

Seçimin çekişmeli geçtiği Georgia'da sandıktan Donald Trump çıktı. ABD Başkanı 16 delegeyi hanesine yazdı. Hawaii

Hawaii adalarında ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı. Hawaii adalarını 2016 yılında da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı. Idaho

Cumhuriyetçi Parti'nin kazandığı Idaho'da 4 delege Trump'a gitti. Illinois

Illionis ve 20 delege, Joe Biden'a gitti. Indiana

11 delegeli Indiana'yı Donald Trump kazandı. Iowa

Salıncak eyaletlerden Iowa'yı ve 6 delegeyi Trump kazandı. Kansas

Biden'ın önde başladığı Kansas'ta 6 delegeyi Donald Trump kazandı. Kentucky

Kentucky ve 8 delege Trump'ın hanesine yazıldı. Louisiana

Louisiana'nın 8 delegesi ABD Başkanı Trump'a gitti. Maine

Maine'nin 4 delegesi Demokratlara gitti. Maryland

Toplamda 10 delegesi bulunan Maryland'in galibi Joe Biden oldu. Massachusetts

11 delegeli Massachusetts eyaletinde Joe Biden kazandı. Michigan

Seçimin kaderine etki edecek iki eyaletten biri olan Michigan'da ABD Başkanı Trump önde gözüküyor. Eyaletin 16 delegesi bulunuyor.