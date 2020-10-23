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ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini güvenlik gerekçesiyle askıya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de bulunan ABD temsilciliklerinde, vize işlemlerini geçici olarak durduruldu. Kararın İstanbul'daki ABD vatandaşlarına yönelik olası terör saldırıları ve kaçırma girişimleri olabileceğine dair alınan 'güvenli bilgiler' nedeniyle alındığı açıklandı.

ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini güvenlik gerekçesiyle askıya aldı

ABD Türkiye'deki, vize işlemlerini geçici olarak askıya aldı. Karara gerekçe olarak İstanbul'daki ABD vatandaşlarına yönelik olası terör saldırıları ve kaçırma girişimleri olabileceğine dair alınan 'güvenli bilgiler' gösterildi.

ABD Büyüleçiliği'nden yapılan açıklamada, "bu saldırıların potansiyel olarak ABD'nin Türkiye başkonsolosluğunda veya ülkedeki başka noktalarda da meydana gelebileceği" ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarının yabancı vatandaşların bir araya geldiği ofis ve AVM gibi alanlardan, kaçınmaları gerektiği belirtildi. Elçiliklerin vize işlemlerinin yanı sıra ABD vatandaşlarına verilen hizmetlerin de geçici süreyle durdurulacağı duyuruldu. Kişisel randevusu olanlara konuyla ile ilgili bir bilgilendirme e-postası atılacağı belirtildi.

KAYNAK: REUTERS

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