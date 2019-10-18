ABD ve İsrail, 'Türkiye-ABD mutabakatını' görüştü!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Ankara'daki görüşmelerin ardından İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e giden Pompeo'nun yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

'İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUŞULDU'

Pompeo'nun, Netanyahu ile Kudüs'te bir araya geldiğini belirten Ortagus, "Bakan ve Başbakan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü." ifadesine yer verdi.

Ortagus ayrıca, yapılan görüşmede bölgesel güvenlik ve Suriye'nin kuzeydoğusu kapsamında Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın ele alındığını kaydetti. (AA)