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ABD ve İsrail, 'Türkiye-ABD mutabakatını' görüştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 23:49 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için yapılan anlaşmayı görüştüğü belirtildi.

ABD ve İsrail, 'Türkiye-ABD mutabakatını' görüştü!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Ankara'daki görüşmelerin ardından İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e giden Pompeo'nun yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

'İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUŞULDU'

Pompeo'nun, Netanyahu ile Kudüs'te bir araya geldiğini belirten Ortagus, "Bakan ve Başbakan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü." ifadesine yer verdi.

Ortagus ayrıca, yapılan görüşmede bölgesel güvenlik ve Suriye'nin kuzeydoğusu kapsamında Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın ele alındığını kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil Türkiye görüşme

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