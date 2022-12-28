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ABD ve Kanada ölümcül soğukla boğuşurken, İngiltere ise en sıcak yılı yaşadı! Son 364 yılın en sıcak günleri...

28.12.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Amerika kıtası 'insan hayatında bir kez görülebilecek şiddette' olarak nitelendirilen ölümcül soğuk hava ve kar fırtınasıyla boğuşurken, İngiltere için ise 'en sıcak yıl' açıklaması yapıldı. İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office, 2022 yılına dair geçici verileri yayımlayarak, ülkede 139 yıllık ortalama sıcaklık rekoru kırıldığını, orta kesimde ise 364 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı belirtildi.

ABD ve Kanada ölümcül soğukla boğuşurken, İngiltere ise en sıcak yılı yaşadı! Son 364 yılın en sıcak günleri...

ABD ile Kanada -45 dereceye varan soğuk hava fırtınası nedeniyle felaketi yaşıyor. Milyonlarca insan "Nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartlarıyla boğuşuyor. Kuzey Amerika kıtası en soğuk yılını yaşarken, İngiltere'nin ulusal meteoroloji servisi Met Office ise ülke genelinde en sıcak yılın yaşandığını duyurdu.

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Met Office internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere genelinde en yüksek yıllık ortalama sıcaklığın görüldüğü 2022'nin, 2014'teki ortalama 9,88 derecelik rekoru aşması beklendiği belirtildi. İngiltere'nin orta kesiminde 364 yılın en sıcak yılı olarak tespit edildi.

AŞIRI SICAKLAR HAYATI FELÇ ETMİŞTİ

İngiltere'nin orta kesiminde 2022'de aralık dışında yılın her ayı, sıcaklıklar ortalamanın üzerinde kaldı. Ülkede yazın ilk kez 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı felç etti.

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40,3 derece ile en yüksek sıcaklığın kaydedildiği Coningsby ve Lincolnshire, önceki İngiltere rekorunu 1,6 derece aştı. Met Office, temmuz ayındaki aşırı sıcaklık nedeniyle ilk kırmızı uyarısını yayımladı.

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Ayrıca, Galler 37,1 dereceyle maksimum sıcaklık rekoru kaydederken, İskoçya 34,8 derecelik yeni rekora ulaştı. İngiltere'nin orta kesimi için 2022, 364 yıllık sıcaklık serisinde kaydedilen en sıcak yıl olarak kayda geçecek.

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KURALIK YAŞANDI

Rekor kıran sıcaklıkların yanı sıra 2022 için en dikkat çekici noktalardan biri de kurak koşullar oldu. Ocak başındaki ve şubat sonundaki kısa dönemler dışında, İngiltere'nin toplam yağış birikimi yıl boyunca ortalamanın altında seyretti. 2022 için nihai rakamlar yılın sonunda açıklanacak.

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İngiltere abd

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