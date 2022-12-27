SON DAKİKA | ABD kar felaketini yaşarken, tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derecelik bulutlar mı geliyor? Tarih vererek uyardı

Son dakika haberi: Soğuk hava ve kara fırtınası ABD'yi adeta esir aldı. Yeni yıla günler kala adeta beyaz felaketi yaşayan ülkede New York'ta ölü sayısı 27’ye çıkarken, Ohio'da 10, Kansas ve Kentucky'de 3'er, Colorado'da 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsin'de birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ulaştı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ederken, Türkiye için de dikkat çeken uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji uzmanları soğuk hava dalgasının ülkemize doğru aktığını belirtirken, özellikle Ocak ayı için korkutan tahminlerde bulundu. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, rekor sıcaklık düşüşlerinin görüleceğini belirtirken, özellikle İstanbul için uyardı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de "Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden -46 derecelik bulutlar geçebilir" iddialarına değinerek "Ocak ayı çok çetin kış koşulları görülebilir." ifadelerini kullandı. İşte hava durumuyla ilgili son dakika haberinin detayları...

2023'e sayılı günler kala yurda giriş yapan soğuk hava dalgası özellikle kuzey kesimlerde etkisini sürdürüyor. Güneş kendisini gösterse de İstanbul ve birçok ilde bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü harita paylaşarak uyarılarda bulundu.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN TÜRKİYE UYARISI: -46 DERECELİK BULUTLAR...

Tüyleri diken diken eden uyarı ise Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den geldi. ABD'de de hayatı durma noktasına getiren ve 48 kişinin ölümüne neden olan soğuk hava dalgasıyla ilgili "Türkiye'nin üzerinden -46 derecelik bulutlar geçebilir" iddiasına değinen Ökten, "Bu ay sonu alacağınız maaşın bir kısmını ısınma bütçesi olarak ayırmalısınız. Ocak ayı çok çetin kış koşulları görülebilir. Öyle senaryolar var ki; Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden -46 derecelik bulutlar geçebilir..." paylaşımında bulundu.

OCAK, ŞUBAT VE MART'TA DONDURUCU SOĞUKLAR

Özellikle Ocak ayında etkili olacak soğuk hava dalgasına karşı uyaran Ökten, kar yağışı içinse şu ifadelere yer verdi; "Dikkat! Ocak ayında Sibirya soğukları Balkanlar ve ülkemize sık sık inebilir. Ocak, Şubat ve Mart aylarında dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkileyebilir..."

REKOR SICAKLIK DÜŞÜŞLERİ İÇİN UYARDI! İSTANBULLULAR DİKKAT!

Ökten'in dikkat çeken tahminleri sonrası bir korkutan açıklama da Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'tan geldi. Rekor sıcaklık düşüşlerinin görüleceğini belirten Bozyurt, Türkiye için beklenen kış ve yoğun kar yağışı için tarih verdi. İklim uzmanı Bozyurt, bu yoğun kar yağışından İstanbul'un da ciddi oranda etkileneceğini belirtti.

Bozyurt, "19 Aralık'la ilgili ciddi bir soğuk hava beklentim vardı. Aslında bu gerçekleşti. Soğuk hava kuzey bölgelerden giriş yaptı, merkezi Karadeniz üzerinden olan, soğuk karakterli bir hava kütlesi geldi. Aslında yağış da bıraktı ama beklenilen düzeyde değildi. Daha sonrası öngörümüz, yılbaşını da içine alan bir sistemdi. Kar bekleniyordu, fakat bu sistemin gücü kırıldı. Yine bize hayal kırıklığı yaşatmaya başladı. Soğuk hava gelmemekte direniyor." dedi.

"OCAK AYININ 20'Sİ GİBİ ÜLKEMİZİ ZİYARET EDECEK"

Ocak ayının ortası gibi asıl soğuk havanın geleceğini ifade eden Bozyurt, "Aslında Ocak ayının ilk haftası bir soğuk hava geliyor ama benim beklediğim yani 2022-2023 kışına imzasını atacak sistem Ocak ayının 20'si gibi ülkemizi ziyaret edecek. Ve Şubat ayının ortalarına kadar sürecek bir sistem olarak görünüyor.

Yani Ocak ayının ortasından sonra ciddi anlamda soğuklar ve kar yağışı bekliyoruz. Özellikle yurdun Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde İstanbul'da dahil olmak üzere ciddi anlamda fırtına, kar yağışı ve soğuklar etkisini gösterecek.

Hava sıcaklıkları rekor düzeyde düşeceğe benziyor. Bu soğuk hava Kuzey Sibirya, Doğu Avrupa, Rusya'dan sonra Karadeniz ve ülkemize doğru gelecek." şeklinde konuştu.





