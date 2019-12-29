ABD'de Bir Türk Sadece Müzisyenlerin Tedavisi İçin Çalışıyor

Baltimore’daki Peabody Enstitüsü Johns Hopkins Sahne Sanatçıları Rehabilitasyon Kliniği kurucularından Serap Baştepe-Gray hem müzisyen hem de bir doktor hatta bir fizyoterapist olarak kendini sakatlanan müzisyenleri iyileştirmeye hatta sakatlanmamalarını sağlamaya adamış.
Onun hikayesi Türkiye’de tıp eğitimini tamamladıktan sonra uzmanlık için Amerika’ya gelmesiyle başlamış. İlkokuldan beri hep bir gitar öğretmeni olan Baştepe-Gray, omurilik dejenerasyonu çalışması yapmak için geldiği Amerika’da da bu geleneği bozmamış.
Ders almaya başladığı gitar öğretmeninin yönlendirmesiyle Peabody Konservatuarı’ndan kabul almış. Aldığı tıp eğitimini ilerleyen yıllarda kullanmak üzere bu kez kendini notaların, ritimlerin dünyasına bırakmış.
''Peabody’nin gizli öğrenci iyileştiricisi oldum”
Serap Başetepe-Gray yaşadıklarını, “Resitalime hazırlanırken sol kolumu incittim o aralar inanmıyor arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarıma söylüyorum “ya kolum ağrıyor çalarken”, “yok o çalmaktan değildir” falan, baktım yeterli bilgi yok bu konuda kendi tıp bilgime dayanarak kendimi tamir ettim. Tabii öğrencilerin haberi oldu bundan, müzisyenler özellikle öğrencilik yıllarında hatta profesyonel yıllarda da ağrılarını sızılarını, sakatlanmalarını saklarlar çünkü böyle bir inanç var ki, bu ‘kötü teknik’ demek veya ‘ben yeteneksizim’ demek. Onun için incinen Peabody öğrencileri doktora gitmek yerine, el altından benim kapımı çalmaya başladılar. Ben Peabody’nin gizli öğrenci iyileştiricisi oldum” diye anlatıyor.
Bu kez terzi kendi söküğünü dikebilmiş ve kendini tedavi etmiş. Ardından da çevresindekileri. Şimdilerdeyse tedavinin yanında aynı acıları tekrar tekrar yaşamamaları için müzisyenlere yol gösteriyor.
Sakatlanmalara neden olan baskının boyutlarını ve nedenlerini anlamak için harekete geçen Baştepe-Gray, yine burada da tıp ve müzik eğitimini birleştirmiş. İcat ettiği akıllı gitarla müzisyenlerin nerede hata yapıp çok baskı uyguladığını, bunu hangi sıklıkta yaptıklarını anlıyor. Ve bir yandan tedavi ederken bir yandan da bu hatalarını düzeltmelerini sağlıyor.
‘’Şimdi müzisyenler çalarken bastıkları kuvvet derecesini ölçebiliyoruz gitarda, bunu keman ve viyolonselde de yapacağız. Akıllı keman, akıllı viyola, akıllı viyolensel ki data toplayabilelim. Bir bakalım incinmemiş ve elit müzisyenler nasıl kuvvet harcıyorlar?’’ diyen Baştepe-Gray, Johns Hopkins’in fizyoterapi departmanı ile birlikte her gelen öğrenciye tarama yapıyor. Öğrencileri direkt daha hastalanmadan, daha incinmeden kliniğe yöneltip düzeltici önlemler de alabiliyor.
Kariyerine hem tıbbı hem de müziği sığdıran Baştepe- Gray, sevdiği işi yaparken, başkalarına yardım edebilmenin de mutluluğunu yaşıyor.
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