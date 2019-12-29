ABD'de Bir Türk Sadece Müzisyenlerin Tedavisi İçin Çalışıyor

Baltimore’daki Peabody Enstitüsü Johns Hopkins Sahne Sanatçıları Rehabilitasyon Kliniği kurucularından Serap Baştepe-Gray hem müzisyen hem de bir doktor hatta bir fizyoterapist olarak kendini sakatlanan müzisyenleri iyileştirmeye hatta sakatlanmamalarını sağlamaya adamış.

Onun hikayesi Türkiye’de tıp eğitimini tamamladıktan sonra uzmanlık için Amerika’ya gelmesiyle başlamış. İlkokuldan beri hep bir gitar öğretmeni olan Baştepe-Gray, omurilik dejenerasyonu çalışması yapmak için geldiği Amerika’da da bu geleneği bozmamış.

Ders almaya başladığı gitar öğretmeninin yönlendirmesiyle Peabody Konservatuarı’ndan kabul almış. Aldığı tıp eğitimini ilerleyen yıllarda kullanmak üzere bu kez kendini notaların, ritimlerin dünyasına bırakmış.

''Peabody’nin gizli öğrenci iyileştiricisi oldum”

Serap Başetepe-Gray yaşadıklarını, “Resitalime hazırlanırken sol kolumu incittim o aralar inanmıyor arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarıma söylüyorum “ya kolum ağrıyor çalarken”, “yok o çalmaktan değildir” falan, baktım yeterli bilgi yok bu konuda kendi tıp bilgime dayanarak kendimi tamir ettim. Tabii öğrencilerin haberi oldu bundan, müzisyenler özellikle öğrencilik yıllarında hatta profesyonel yıllarda da ağrılarını sızılarını, sakatlanmalarını saklarlar çünkü böyle bir inanç var ki, bu ‘kötü teknik’ demek veya ‘ben yeteneksizim’ demek. Onun için incinen Peabody öğrencileri doktora gitmek yerine, el altından benim kapımı çalmaya başladılar. Ben Peabody’nin gizli öğrenci iyileştiricisi oldum” diye anlatıyor.