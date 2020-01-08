ABD’den Güney Kıbrıs adımı: Acil tahliye müdahale ekibi konuşlanacak

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Rum hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kendilerinden Güney Kıbrıs'ta bir 'acil tahliye müdahale ekibinin' konuşlanması için izin istediğini; kendilerinin de kabul ettiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Irak'taki üslerine yönelik düzenlediği saldırı sonrasında Rum yönetiminden, Güney Kıbrıs'a 'acil tahliye müdahale ekibinin' konuşlanması için izin istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rum hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum yönetimi, ABD'nin Ortadoğu'daki diplomatik personelinin ve vatandaşlarının tahliyesi için Güney Kıbrıs'ta bir 'acil tahliye müdahale ekibinin' bulunmasını kabul ettiğini duyurdu.

Acil müdahale ekibi ile ilgili olarak Güney Lefkoşa ABD elçiliğinden kendilerine istek geldiğini ifade eden Kusios, Rum hükümetinin konuyla ilgili hızlı bir karar aldığını ve ABD'ye gerekli iznin insanı çerçevede verildiğini kaydetti.

