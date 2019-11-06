ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Mississippi ve Kentucky eyaletlerinde valilik seçimleri yapılırken, Virginia eyaletinde ise eyalet meclis seçimleri yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde tekrar aday olması ve şu anda devam eden azil soruşturmasına halkın bakışını göstermesi açısından önemli olarak görülen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Kentucky Valiliği Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti.

Trump'ın, 2016'da kolaylıkla aldığı güney eyaleti Kentucky'de, Trump'ın yakın destekçilerinden, eyaletin mevcut valisi Cumhuriyetçi Matt Bevin seçimi yüzde 49,2'ye karşı yüzde 48,9 ile Kentucky Başsavcısı Demokrat aday Andy Beshear'a kaybetti.

Trump, sosyal medya hesabında verdiği desteğin yanı sıra önceki gün Kentucky eyaletine giderek Bevin'e destek mitingi düzenlemişti.

Kongre'deki azil soruşturması devam ederken kamuoyu yoklamalarında destek oranının düştüğü gözlenen Trump'a, Kentucky'de halen büyük bir desteğin söz konusu olduğu belirtiliyor.

Vali Bevin'in ise eyalette izlediği politikalardan dolayı kaybettiği ifade ediliyor.