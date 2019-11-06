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ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

ABD'nin Mississippi, Kentucky, Virginia ve New Jersey başta olmak üzere birçok eyaletinde özel seçimler yapıldı.

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Mississippi ve Kentucky eyaletlerinde valilik seçimleri yapılırken, Virginia eyaletinde ise eyalet meclis seçimleri yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde tekrar aday olması ve şu anda devam eden azil soruşturmasına halkın bakışını göstermesi açısından önemli olarak görülen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Kentucky Valiliği Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti.

Trump'ın, 2016'da kolaylıkla aldığı güney eyaleti Kentucky'de, Trump'ın yakın destekçilerinden, eyaletin mevcut valisi Cumhuriyetçi Matt Bevin seçimi yüzde 49,2'ye karşı yüzde 48,9 ile Kentucky Başsavcısı Demokrat aday Andy Beshear'a kaybetti.

Trump, sosyal medya hesabında verdiği desteğin yanı sıra önceki gün Kentucky eyaletine giderek Bevin'e destek mitingi düzenlemişti.

Kongre'deki azil soruşturması devam ederken kamuoyu yoklamalarında destek oranının düştüğü gözlenen Trump'a, Kentucky'de halen büyük bir desteğin söz konusu olduğu belirtiliyor.

Vali Bevin'in ise eyalette izlediği politikalardan dolayı kaybettiği ifade ediliyor.

VIRGINIA DA DEMOKRATLAR KAYBETTİ

Diğer taraftan, eskiden sık el değiştirebilen ancak son yıllarda gittikçe Demokratların kalesi haline gelen Virginia eyaletinde, Eyalet Senatosu ve Delege Meclisi seçimleri yapıldı.

Senato seçimlerinde Demokratların resmi olmayan ilk sonuçlara göre 21 sandalyeyi aldığı bildirilirken, Cumhuriyetçilerin ise 16 sandalyeyi aldığı, kalan 3 sandalye için devam eden sayımlarda ise Cumhuriyetçilerin önde olduğu kaydedildi.

Virginia Senatosundaki dağılımda 20 sandalye Cumhuriyetçi, 19 sandalye Demokrat şeklindeyken, 1 sandalye ise boştu.

Cumhuriyetçilerin 48 Demokrata karşı 51 sandalyeyle elinde tuttuğu Delege Meclisini de kaybetmesi bekleniyor. Delege Meclisinde de bir sandalye boştu.

Virginia senatosu seçimlerinde, Gazala Haşimi eyalet tarihinde seçilen ilk Müslüman senatör oldu.

Resmi sonuçlara göre, bugün yapılan seçimde, Demokratlar Delege Meclisinde 51 sandalyeyi kazanırken, 3 sandalye için de önde görünüyor.

Cumhuriyetçiler ise 40 sandalyeyi kazandığı 5 sandalye için önde görünüyor.

Eyalette ayrıca bir bağımsız adayın da sonuçlarda önde olduğu belirtildi.

MİSSİSSİPPİ CUMHURİYETÇİLERDE

Mississippi'de ise mevcut Vali Yardımcısı Cumhuriyetçi Tete Reeves'e karşı Demokrat parti adına eyaletin Başsavcısı Jim Hood yarıştı.

Reeves, oyların yüzde 52,1'ini alarak vali seçildi.

KAYNAK: AA

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