Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap: ‘Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi geri dönecekler!’

Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözleri hakkında konuştu. Osmanoğlu Meral Akşener'in Abdülhamid Han hakkında söylediği sözlere tepki göstererek "Evlad-ı Osmanlı olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" dedi.

‘DEDELERİNİN KAÇTIKLARI GEMİLERLE Mİ GERİ DÖNECEKLER?’

Bu sözler üzerine dikkat çeken bir cevap da Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan geldi. Baş, Osmanoğlu’nun cevabı üzerine ‘Geçmişte anahtarını vermek dedim de yine Meral Hanım’ın bu söylemine ki arkasında durduğum bir söylem. Osmanoğulları’ndan biri sosyal medyadan cevap vermiş. Demiş ki; Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz. Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi?’ ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Meral Akşener, "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum." demişti.

ERDOĞAN: BU MİLLET HADDİNİ BİLDİRECEKTİR

Meral Akşener'in Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid hakkında sözlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Meral Hanım sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim? O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir." şeklinde konuşmuştu.



