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Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert davasında karar açıklandı. Sanık polis A.K'ye 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Gezi olayları sırasında Hatay’da başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert davasında ikinci duruşma bugün Balıkesir Adliyesi’nde başladı.

Sanık polis A.K, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. A.K., “Gezi olayları öncesinde birçok olaya katıldım. Kimsenin canına malına kastım olmadı, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti Yargıtay’ın bozduğu karara uyarak Sanık polis A.K.’ye bilinçli taksirden 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi. Sanık ceza kesinleşinceye kadar tutuklanmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
abdullah cömert Gezi Parkı olayları

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
milleti isyana davet eden sanatçı zuppelerine CHP li provakotorlere ceza nerde
İDAM İDAM İDAM POLİSE İDAM VURUN ŞUNLARA VURUN!
teroristler devletin kurumlarina verdikleri zarar ortada.gezinin amacida ortada .ayrica bilincli yaptirim da yok ama polis suclu yaziklar olsun. herseyde abd almanya dersiniz oralarda cek vur polis hakliysa kimse ceza almaz. yazik cok yazik
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