Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Gezi olayları sırasında Hatay’da başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert davasında ikinci duruşma bugün Balıkesir Adliyesi’nde başladı.

Sanık polis A.K, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. A.K., “Gezi olayları öncesinde birçok olaya katıldım. Kimsenin canına malına kastım olmadı, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti Yargıtay’ın bozduğu karara uyarak Sanık polis A.K.’ye bilinçli taksirden 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi. Sanık ceza kesinleşinceye kadar tutuklanmayacak.

