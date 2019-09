Abdullahi Shehu'dan transfer itirafı

Afrika kupasında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre formadan uzak kaldığını belirten Shehu, “Milli takımın hocası bana ulaştı. Oynayıp oynayamayacağımı sordu. Milli takım için hazır olmadığını ve Bursaspor’a yoğunlaşmak istediğimi kendilerine ilettim. Umarım önümüzdeki zamanlarda milli takımdaki yerimi alırım” dedi.

Fenerbahçe maçında iyi oyunla kazandıklarını ifade eden Shehu, “Geçen seneye göre her şey değişti. Hem hoca hem de oyuncular. Bu değişiklikler de sahaya yansıdı. Hoca da çok çalışıyor. Bize futbol açısından seçenekler üretmek için çaba sarf ediyor. Birçok şey değişti. Sezon sonu sözleşmemin bitmesi şu an beni ilgilendirmiyor. Kontratımla ilgili şu an konuşmak istemiyorum. Kulübümün de bilgisi var. Onunla ilgili ne yapılması gerektiğini biliyorlar. Ben takıma yardımcı olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.