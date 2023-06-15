Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu! Kime oy verdiğini açıklayınca stüdyodakiler şaşkına döndü

27'nci Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya milletvekili olarak görev yapan Abdüllatif Şener, Halk TV ekranlarındaki canlı yayında CHP'den istifa ettiğini söyleyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"CHP'DEN İSTİFA ETTİM"

Gazeteci Barış Pehlivan'ın, "CHP'den istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Şener, CHP'den istifa ettiğini ve bu istifa kararını 14 Mayıs seçimlerinden sonra aldığını duyurdu.

"SİNAN OĞAN'A OY VERDİM"

Programın moderatörü Senem Toluay Ilgaz'ın, "İkinci turda kime oy verdiniz?" sorusunu yanıtlayan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy attım."

Barış Pehlivan'ın "14 Mayıs'ta istifa etmemişken nasıl Sinan Oğan'a oy verdiniz?" sorusunu ise Şener "Verdim" şeklinde yanıtladı.

Abdüllatif Şener'in cevabı sonrası stüdyodakiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.