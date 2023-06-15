SON DAKİKA | CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi... 3 partiden flaş karar!

Son dakika haberi... Türkiye'de 14 Mayıs tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde CHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren 3 partiden dikkat çeken bir hamle geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz, SÖZCÜ TV yayınında yaptığı açıklamada Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi'nin grup kurma kararı aldığını duyurdu.

"GRUP KURULMASI KARARI ALINDI VE İŞ BİTTİ"

İsmail Saymaz, söz konusu gelişmeyi duyururken şunları kaydetti:



"Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu bugün bir araya geldi. Grup kurulması kararı alındı ve iş bitti. Şu an Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, grup kurma kararı aldılar, 3 parti TBMM'de bir grup olarak temsil edilecekler."

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP dışında altıncı bir grup daha geldiğini ifade eden Saymaz, "Bu 35 vekil demek, her komisyonda üyeleri olacak, RTÜK'te yer alacaklar." dedi.

Öte yandan 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi'nin 15, Gelecek Partisi'nin 10 ve Saadet Partisi'nin de 10 milletvekili çıkardığı biliniyor.

