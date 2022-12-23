Açelya Akkoyun'un acı günü! Eski eşinden sonra şimdi de...

Oyuncu Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayata veda etti.

Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akkoyun, "Canımız, varlığımızın en kıymetli parçası canımız annemiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Seni sonsuz sevgiyle seviyorum anne" ifadelerini kullandı.

"CAN PARÇAM, KIYMETLİ ANNEMİZ"

Açelya Akkoyun, annesinin bugün son yolculuğuna uğurlanacağını belirterek "Can parçam, kıymetlim annemiz İncila Akdeniz'i Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazında uğurluyoruz" dedi.

Açelya Akkoyun, 1998 yılında evenip 4 yıl evli kaldığı ünlü oyuncu Civan Canova'yı da geçtiğimiz Ağustos ayında kaybetmişti.



