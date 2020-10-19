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  4. Acemi hırsız adını ve adresini bıraktı kıskıvrak yakalandı

Acemi hırsız adını ve adresini bıraktı kıskıvrak yakalandı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2020 09:29 | Son Güncelleme

Birkaç soygundan sorumlu olduğuna inanılan acemi bir hırsız, en son suç mahallinde yanlışlıkla adını ve adresini bıraktıktan sonra yakalandı.

Acemi hırsız adını ve adresini bıraktı kıskıvrak yakalandı

Polis, 43 yaşındaki Malcolm Pyke'nin 6 Mart'ta İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Doğu Harrington'daki bir eve girdiğini evdeki birçok değerli eşyayı aldığını söyledi. Ancak Pyke kaçarken, polis kazara arkasında tam adını ve adresini gösteren kişisel kağıtların bulunduğu siyah bir sırt çantası bıraktığını söyledi.

Polis memuru Pyke'yi "sürekli olarak yasaları ve başkalarının refahını hiçe sayan üretken bir hırsız" olarak nitelendirdi ancak son hırsızlığı kıskıvrak yakalanmasına neden oldu.

Söz konusu olay karşısında polis, 'işimizi kolaylaştırdı' derken 43 yaşındaki adam 4 yıl hapis yatacak.

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