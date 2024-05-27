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Manisa'da korku filmi gibi olay: Bıçakla eski eşini kovaladı, araya girmeye çalışanları da öldürdü!

27.05.2024 07:48
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Manisa'da korku filmlerini aratmayacak türden bir cinayet işlendi. Eski eşinin evine gidip tartışan A.Ç. (34) bıçağını çekip katliam yaptı. Önce eski eşini bıçaklamaya başlayan A.Ç., araya girmeye çalışan çalışan eski kayınbiraderiyle eski kayınvalidesini de bıçakladı. Cani daha sonra bıçakla eski eşini kovaladı, bıçaklamaya devam edip olay yerinden kaçtı.

Manisa'da korku filmi gibi olay: Bıçakla eski eşini kovaladı, araya girmeye çalışanları da öldürdü!

Eski eşiyle tartışırken gözü dönen adam bıçaklı katliama imza attı. Salihli'de 3 kişiyi bıçaklayıp olay yerinden kaçan çok geçmeden A.Ç. suç aletiyle yakalandı. Olay yerinden görüntüler de geldi.

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Olay, Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandığı eski eşi Nagihan Can’ın (32) annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç. (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle eski eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Aytunç Ç., eski eşini bıçaklamaya başladı.

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ARAYA GİRENLERİ DE BIÇAKLADI

Şahıs, bu sırada araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can’ı (62) da bıçakladı.

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BIÇAKLA EŞİNİ KOVALADI

Evden kaçmaya çalışan Fatma Can’ı peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı.

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KURTARILAMADILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nagihan Can ile ağabeyi İbrahim Can hastanede, kayınvalide Fatma Can ise evinin yanında bulunan bir iş yerinde hayatını kaybetti.

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SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

3 kişiyi öldüren Aytunç Ç., huzurevi yakınlarında suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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