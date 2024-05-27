Filenin Sultanları için gelen o yorumlar çileden çıkarttı! Fatih Altaylı federasyona da verdi veriştirdi: "THY'ye de haksız diyemem"

Elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin göğsünü kabartan milli sporcularımıza 13 saat sürecek uçak yolculuğunda ekonomi sınıfında yer verilmesi tartışmalara neden oldu. Filenin Sultanları dün uçaktan art arda fotoğraflar paylaştı, paylaşımlarında tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyanın gündemi bir anda tartışmalarla alevlendi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Tepkiler üzerine Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün bir açıklama yaparak sorumluluğun federasyonda olduğunu ifade etti. Üstün'ün açıklaması şöyle:

"Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."

SOSYAL MEDYA YORUMLARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gazeteci Fatih Altaylı hem Türk Hava Yolları'nı, hem Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) hem de sosyal medyada yapılan birtakım yorumları hedef aldı. Tasarruftan dem vurarak milli sporcuların ekonomi sınıfında uçmasını destekleyen kişiler için Altaylı zehir zemberek ifadeler kullandı. İşte Altaylı'nın o açıklamaları:

"Onlar dangalak, net! Sokak köpeklerini uyutacaklarına bu sosyal medya köpeklerini uyutsunlar daha iyi. Bunlar daha zararlı, bunların ısırığı daha öldürücü. Bu rezillerin sosyal medya hesapları tamamen kapatılmalı.

"BU KIZLAR HERHANGİ BİR YERE GİTMİYOR"

Ebrar Karakurt son derece haklı biçimde serzenişte bulunuyor. Bunlar herhangi bir yere gitmiyor, Amerika'da turnuvaya gidiyor. Bunlar geçen sene Türkiye'ye uluslararası takım sporlarında dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu getirmeyi başarmış tek takım sporumuz.

"THY'YE YE DE HAKSIZ DİYEMEM"

Bu kızlar her şeyin iyisini hak ediyor ancak Türk Hava Yollarına da haksız diyemeyeceğim. Bir açıdan haksız ama bu Voleybol Federasyonu ne işe yarıyor? Parasını nereye harcıyor? Voleybol Federasyonu'nun deve dişi gibi bir sürü sponsoru var.

"MADEM UÇAĞIN ÖN KISMINA OTURTAMIYORSUN, SPONSOR PARASINI NE YAPIYORSUN?"

Bu kızların 3 tane 5 tane bileti mi batar? Oturursun THY ile, konuşursun, ekstra sponsorluk alırsın. Alamıyorsan da başka bir yöntem geliştirirsin, bir şey yaparsın ve bu kızları, takımı oraya böyle götürmezsin. Bu kızlar 2 metre kardeşim.

Senin milyon dolarlar kazanan futbolcuların rezil oldukları turnuvalara bile özel uçakla gidip özel uçakla dönüyorlar. Ne olur yani, Voleybol Federasyonu şunları uçağın ön kısmına oturtamıyor mu? O zaman bu federasyonun sponsorundan gelen parayı ne yapıyorsun?

THY de sütten çıkmış ak kaşık değil. Madrid'e yine bir güruhu götürmüşler; beleşçi, avantacı güruhu götürmüşler. Gazeteciler, birtakım oyuncular, şunlar bunlar, doldur uçağı... Neymiş, Madrid-İstanbul seferlerinin başlamasının 40. yıl dönümüymüş. Ne kadar beleşçi varsa uçağa, haydi yallah! Oraya tasarruf yok mu? Şampiyonları uçağın arkasına tıkıştır, gazetecileri ve birtakım lüzumsuz tipleri doldurup uçağa yollamak mı tasarruf?"

FEDERASYONDA DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan tepkileri üzerine toplayan TVF de şu açıklamayı yapmıştı:

"2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere A Milli Kadın Voleybol takımı sporcularımız ve teknik ekibimiz bugün ABD’ye uçak yolculuğu gerçekleştirmektedir. Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir.

Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir.

THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir.

Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır. THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir.

Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





