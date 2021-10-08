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Acer, yeni dizüstü oyun bilgisayarını piyasaya sürdü  

08.10.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acer, 17.3 inçlik yeni dizüstü oyun bilgisayarı Acer Nitro 5'i duyurdu. Yeni modelin grafik yongası Nividia RTX 3050 Ti olarak karşımıza çıkıyor.

Acer, yeni dizüstü oyun bilgisayarını piyasaya sürdü  

Acer Nitro 5 dizüstü oyun bilgisayarı 1,199,99 dolar fiyatla satışa sunulacak. 16 GB RAM ve 1 TB dahili bellek sunan bilgisayar, 17,3 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bilgisayarda bir Ethernet bağlantı noktası, bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası, üç USB-A bağlantı noktası, HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

DAHA KÜÇÜK BİR MODEL DE VAR

Yeni Acer Nitro 5 oyun dizüstü bilgisayarları, Ekim ayının ortasında satışa sunulacak. Daha küçük bir modelin de Ekim ortasında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Daha küçük model 769,99 dolar fiyatla geliyor ve 144 Hz ekran yenileme hızını destekleyen 15.6 inçlik ekrana sahip. Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB SSD ve Nvidia GTX 1650 tarafından destekleniyor. Model ayrıca 17,3 inç Nitro 5’e benzer bağlantı noktalarına sahip.

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