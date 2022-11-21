Acı haber spor camiasını yasa boğmuştu! Abdurrahim Albayrak'ın torunu Bostancı son yolculuğuna uğurlandı

Spor camiasının önde gelen isimlerinden, Galatasaray'da birçok önemli görev üstlenmiş olan Abdurrahim Albayrak dün torunu Bostancı'dan gelen acı haberle sarsılmıştı. Şişli'deki bir AVM'nin 4. katından düşen Bostancı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 15 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

"ÜZÜNTÜM TARİF ETMEM İMKANSIZ"

Albayrak acı haberi şu ifadelerle duyurmuştu:

"Torunum, gözbebeğim, Batuhan'ım, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekanına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum. Cenaze namazımız 21.11.2022 tarihinde ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacaktır."

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bostancı'nın cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılındı.

SİYASET VE SPOR CAMİASI KATILDI

Cenazeye katılanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Eski Başkanları Faruk Süren, Adnan Polat, siyasiler, iş dünyası ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ve merhum Batuhan Bostancı’nın arkadaşları yer aldı.

Gözyaşlarının tutulmakta güçlük çekildiği törende duygulu anlar yaşandı.

Abdurrahim Albayrak ve Asil Bostancı, cenazenin başında taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Batuhan Bostancı’nın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.