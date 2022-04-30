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Acı haberi Cüneyt Arkın duyurdu: Kadir Kök hayatını kaybetti! Kadir Kök kimdir?

30.04.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sineması'nın emektar oyuncularından Kadir Kök, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kadir Kök'ün vefat haberini Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu. Arkın, Kadir Kök'ün vefatıyla ilgili yaptığı paylaşımda "İçimden bir parça koptu" ifadesini kullandı. Kadir Kök kimdir?

Acı haberi Cüneyt Arkın duyurdu: Kadir Kök hayatını kaybetti! Kadir Kök kimdir?

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir Kök hayatını kaybetti. 83 yaşında hayatını kaybeden Kadir Kök'ün vefat haberini Cüneyt Arkın duyurdu. Arkın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kadir Kök'ün vefatıyla ilgili olarak "İçimden bir parça koptu" dedi. Kadir Kök kimdir?

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KADİR KÖK HAYATINI KAYBETTİ

Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu.

ARKIN'DAN KADİR KÖK PAYLAŞIMI: İÇİMDEN BİR PARÇA KOPTU

Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

KADİR KÖK KİMDİR?

Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan Kadir Kök, Lüleburgaz-Kırklareli'de 1 Ocak 1939 tarihinde dünyaya geldi. Dünyayı Kurtaran Adam, Behçet Cezayir gibi filmlerde yer alan oyuncu genellikle 'dayak yiyen adam' rolü ile filmlerde yer aldı.

Yeşilçam’ın emektarlarından olan oyuncu, filmlerde iyi dayak yiyen, bir çok filmde figüran rollerinde yer alan, kötü adam rollerinin ve tabii ki Yeşilçam’ın olmazsa olmazlardandı. Cüneyt Arkın’ın kavga ekibindeydi. Kalıbı epey gösterişli olduğu için genelde filmlerde, mafya babasının bizzat korumalığını veya birincil fedailiğini yapmıştır.

Bir dönem Seyyal Taner’in (Maksim zamanlarında) korumalığını yapan oyuncu, yazları Hatay’ın Çevlik Köy’ünde bir apart otelde çalışarak yaşamını sürdürdü.

İzleyicinin aklında Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı “Korkusuz Korkak” filmindeki “Gerzek Hamdi” karakteriyle kalmıştır.

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Cüneyt Arkın
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