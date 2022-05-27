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  4. Açıklaması sosyal medyada gündem oldu! Akşener, Ömer Ay'ın istifasını istedi

Açıklaması sosyal medyada gündem oldu! Akşener, Ömer Ay'ın istifasını istedi

27.05.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın istifasını istediği belirtildi.

Açıklaması sosyal medyada gündem oldu! Akşener, Ömer Ay'ın istifasını istedi

Sosyal medya İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın açıklamalarını konuşuyor. Ay, kentin eski Belediye Başkanı Hasan Ünver ve iş ortaklarını eleştirmek için yaptığı açıklama sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ay'ın istifasını istediği belirtildi.

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AKŞENER İSTİFASINI İSTEDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalardan ötürü Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay’dan özür dilemesini ve istifa etmesini istediğini, Ay'ın da istifaya hazırlandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
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