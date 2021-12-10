HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Parti’li başkanla ilgili skandal iddia! "O sırada Akşener..."

İYİ Parti’li başkanla ilgili skandal iddia! "O sırada Akşener..."

10.12.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, aynı partinin Merkez İlçe Başkanı R.K'nin kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Sülbiye Yüksel, yaptığı açıklamada, olayın 7 Aralık akşamı yaşandığını belirterek, "O sırada partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu. Aynı dakikalarda ben şiddet gördüm." dedi.

İYİ Parti’li başkanla ilgili skandal iddia! "O sırada Akşener..."

Alınan bilgiye göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine giden Sülbiye Yüksel (51), darp raporu aldı.

Düğünde oynadığı için eşini darp eden kişiye 3 bin TL para cezasıDüğünde oynadığı için eşini darp eden kişiye 3 bin TL para cezası

BOĞAZINI SIKIP İKİ KEZ YUMRUK ATTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Polise şikayette bulunan Yüksel'in ifadesinde, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan R.K'nin parti binasındaki toplantı sonrası odasına geldiğini, yaşanan sözlü tartışmanın ardından boğazını sıkıp iki kez yumruk attığını ileri sürdü.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bunun üzerine R.K'nin, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'nde ifadesinin alındığı, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

"O SIRADA AKŞENER..."

Sülbiye Yüksel, yaptığı açıklamada, olayın 7 Aralık akşamı yaşandığını belirterek, "O sırada partimizin Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray-Fenerbahçe kadına şiddete karşı farkındalık maçını izliyordu. Aynı dakikalarda ben şiddet gördüm. Bana yapılan, karşıdaki insanın zayıflığını gösterir. Bu kişi kadına şiddeti alışkanlık haline getirmiş. Ben adalete güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksel, olayın peşini bırakmayacağını, yargıda hakkını arayacağını sözlerine ekledi. (AA/İHA)

Polisten vatandaşlara darp! İzmir Valiliğinden Buca'daki olaya ilişkin açıklamaPolisten vatandaşlara darp! İzmir Valiliğinden Buca'daki olaya ilişkin açıklama

c4033d22-56ae-434f-bb04-b3b75a09b867

6df46f1b-a155-4d9d-b16a-348de2c34ffc

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da kan donduran olay! Gardıroptan çıkardılarAdana'da kan donduran olay! Gardıroptan çıkardılar
PARTNERHatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!Hatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!
Parti genel merkezindeki yangının korkunç nedeni ortaya çıktıParti genel merkezindeki yangının korkunç nedeni ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Kütahya İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

CHP'li Özkoç: Süleyman Soylu görevden alınmalı

CHP'li Özkoç: Süleyman Soylu görevden alınmalı

Bakan Soylu Katar'da görev alacak polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu Katar'da görev alacak polis sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.