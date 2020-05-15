Acıların Kadını Bergen'in güzelliği sosyal medyada gündem oldu

‘Bergen’ sadece 30 yıl yaşadı. Hayatını Halis’e duyduğu ‘ölümüne aşk’a adadı. Tek isteği şarkı söylemekti. Halis’in kıskançlık krizleri buna izin vermedi. Önce yüzüne kezzap atıp güzelliğini aldı elinden, sonra tek kurşunla hayatını...

Bergen'in o kötü günleri yaşamadan önceki hali ve duru güzelliği sosyal medyada gündem oldu. Eski hali paylaşılan Bergen yeniden gündeme geldi.

BERGEN'İN HAYATI FİLM OLUYOR!

Koronavirüs salgını başlamadan önce Bergen'in hayatının film olacağı haberleri gündem olmuştu. puhutv dizisi Fi-Çi'de canlandırdığı Duru karakterinden sonra Alice Müzikali'ndeki performansıyla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya bu kez beyazperdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki oyuncu, acıların kadını olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan filmde başrolü üstlenecek.