Antalya'da düzenlenen trans bireylerin güzellik yarışması sosyal medyanın gündemine yerleşti! Sosyal medyadan yorum yağdı

Antalya’da bir eğlence merkezinde trans bireylere özel bir güzellik yarışması düzenlendi. 10'dan fazla yarışmacının katıldığı organizasyonda oylama sonucunda güzellik kraliçesine tacı teslim edildi. Yarışmacılarının tamamının trans bireylerden oluştuğu güzellik yarışması ve kazanının ilan edildiği anlar X'ten (Twitter) paylaşılınca büyük ilgi gördü.

O anlara sosyal medyadan binlerce yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumu eleştirirken diğer bir kısmı ise desteklediğini söyledi.







