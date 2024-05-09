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    4. Antalya'da düzenlenen trans bireylerin güzellik yarışması sosyal medyanın gündemine yerleşti! Sosyal medyadan yorum yağdı

    Antalya'da düzenlenen trans bireylerin güzellik yarışması sosyal medyanın gündemine yerleşti! Sosyal medyadan yorum yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.05.2024 11:59
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    Antalya'da trans bireyler için düzenlenen güzellik yarışmasına ait görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca bir anda viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler gündeme yerleşirken binlerce yorum da topladı. O anlara kullanıcıların hem tepkisi hem de desteği gecikmedi.

    Antalya’da bir eğlence merkezinde trans bireylere özel bir güzellik yarışması düzenlendi. 10'dan fazla yarışmacının katıldığı organizasyonda oylama sonucunda güzellik kraliçesine tacı teslim edildi. Yarışmacılarının tamamının trans bireylerden oluştuğu güzellik yarışması ve kazanının ilan edildiği anlar X'ten (Twitter) paylaşılınca büyük ilgi gördü.

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    O anlara sosyal medyadan binlerce yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı durumu eleştirirken diğer bir kısmı ise desteklediğini söyledi.

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    trans birey
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