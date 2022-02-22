Acımasız gerçekler: Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın metabolizmayı hızlandırmaz! Kilo vermek için...

Dergi kapaklarındaki modeller gibi görünmek istisnasız herkesin hayalidir. Ancak bu düz bir karın kası yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Kilo vermek ve göbek bölgesinde biriken yağdan kurtularak düz bir karın istiyorsanız kapsamlı bir program hazırlamalısınız. Uzmanların ortak görüşü, göbek bölgesindeki yağlanmadan kurtulmak için öncelikle sağlıklı beslenmeli, bağırsak çalışmasını destekleyecek gıdalar tüketilmeli ve mutlaka hormonları kontrol ettirerek vücudunuza faydalı olan yiyecekleri tespit edilmesi gerektiğini söylüyor.

Çaba gerektiren bir çalışma olduğu çok belli. Bir de yıllardır kulaktan kulağa yayılan bazı yanlış bilgiler var! Sizi hayalini kurduğunuz vücut şeklinden uzaklaştırdığını düşündüğünüz bazı yiyecekler aslında göbek yağını yakma özellikleri taşıyor. İşte göbek yağı ve yiyecekler hakkında doğru bilinen yalnışlar:

KURUYEMİŞ ŞİŞMANLATIR

Gerçek: Kuruyemişler toplam yağ içeriği nedeniyle kötü bir üne kavuştular, ancak beslenme bilimi sağlığımız için en önemli şeyin yağın niceliğinin değil kalitesinin olduğunu vurguluyor. Kabuklu Antep fıstığı gibi yiyecekler, kendinizi tok hissetmenize yardımcı olabilir.

YAĞLI GIDALARDAN KAÇMAK GÖBEK YAĞINI ERİTİR

Gerçek: İyi miktarda sağlıklı yağ tüketmek kilo vermenin anahtarıdır. Zeytinyağı ve avokado yağı gibi sağlıklı yağlar, uzun ömürlülüğü, parlak cilt, saç ve tırnakları destekler ve kan şekeri seviyenizi sabit tutarak kardiyovasküler hastalık ve diyabetle savaşır. Dikkat edilmesi gereken nokta doğru miktarda tüketmektir.

KARIN KASI İÇİN İHTİYACINIZ OLAN TEK ŞEY EGZERSİZ

Gerçek: Karnınızı kaplayan yağ katmanları varsa, hiçbir egzersiz size karın kası hediye etmeyecektir. Karın kaslarınızın ortaya çıkması için önce yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmelisiniz.

TOHUM YAĞLARI SAĞLIKLIDIR

Gerçek: "Tohum" kelimesi bir şeyi otomatik olarak sağlıklı kılabilir, ancak bazı yağlar söz konusu olduğunda durum böyle değildir. Mısır, pamuk tohumu, soya fasulyesi yağı ve yerfıstığı yağı gibi işlenmiş ve endüstriyel tohum yağı, omega-3'ün omega-6 yağları oranını olumsuz olarak etkileyebilir.

AZ YAĞLI VEYA YAĞSIZ SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİLMELİ

Gerçek: Bazı uzmanlar, danışanlarına düşük veya yağsız süt ürünlerinden uzak durmalarını tavsiye ediyor. Tükettiğiniz süt ve süt ürünleri organik değilse yediğiniz veya içtiğiniz süt veya süt ürününden gerekli vitamin ve mineralleri alamazsınız.

KAFEİN KİLO KAYBINI ARTIRIR

Gerçek: Ölçülü olarak, kafein harika bir şey olabilir. Kafein size sadece enerji artışı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda spor performansına da yardımcı olur. Bununla birlikte, bunun tam tersi bir etkisi de olabilir ve sizi yıpratabilir.

MEYVE SUYU VE SMOOTHİLER KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Gerçek: Meyve suları ve smoothie'lerle ilgili en büyük sorun, çok fazla miktarda şeker ve kaloriyi fark etmeden tüketiyor olmanızdır. Birçok meyve suyu aslında ihtiyacınız olan taze ürünlerdeki liflere sahip değildir. Lifler, tok kalma süresini uzatır.

YEŞİL ÇAY İÇMEK YAĞ YAKAR

Gerçek: Yeşil çay harikadır ama sihirli bir iksir değildir; yine de beslenme şeklinizi ve hayat tarzınızı değiştirmeniz gerekir. Yeşil çay tek başına yeterli değildir.

DAHA AZ YEMELİSİNİZ

Gerçek: Kalorilerinizin kalitesini artırmak yerine kalori miktarını büyük ölçüde azaltırsanız, muhtemelen metabolizmanıza zarar verecek ve uzun vadede kilo veremeyeceksiniz.

ELMA SİRKESİ YAĞ YAKAR

Gerçek: Elma sirkesini tek başına içmek göbek yağını eritmez. Bazı araştırmalar, sirkenin genel olarak insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ancak optimal sonuçları görmek için bu rejimi sağlıklı bir diyet ve egzersizle birleştirmek en iyisidir diyor uzmanlar.

TARÇIN METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Gerçek: Tarçın kan şekeri kontrolüne yardımcı olur ancak kalori yakma ile bağlantılı değildir. Uzmanlar her gün bir çay kaşığı tarçın tüketmenin hızlı bir şekilde yağ kaybına yardımcı olduğu yaygın bir efsanedir diyor.

LİMONLU SU YAĞ YAKAR!

Gerçek: Güne sıcak su ve limonla başlayanların sayısı bir hayli fazla. Evet limonlu su güne sağlıklı başlamanın güzel bir yolu ancak kilo vermek için içiyorsanız size kötü bir haberimiz var: Yağları erittiğine dair herhangi bir iddiayı destekleyen yeterli bilimsel kanıt yok. Uzmanlar, limonlu su içmenin hidrasyona yardımcı olabileceğini ve iştahı bastırarak genel olarak daha az kalori tüketimine yol açabileceğini söylüyor.

