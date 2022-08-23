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Acısını çeken bilir! Makat çatlağı nedir? Makat çatlağı kendi kendine düzelir mi?

23.08.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makat çatlağı, genellikle uzun süren kabızlık sonrası oluşur. Acı verici bir süreç olan rahatsızlık, kişilerin hayat kalitesini düşürür. Dile getirilmekte utanıldığı için genellikle sessiz kalınan makat çatlağı ciddi bir rahatsızlıktır. Hiçbir şey yapmadığınız her geçen gün şikayetinizin artmasına neden olabilir.

Makat çatlağı, makatın son kısmında 1 – 1,5 cm olarak meydana gelen yaralardır. Burada, makatın dış kısmını saran bağırsağın kendi kası ve en dışında dışkıyı tutan esas kas vardır. Bağırsağın kendisinin kası, bağırsağı çok sıkar ve tuvalete çıkarken yırtılmalara neden olur.

MAKAT ÇATLAĞI NASIL İYİLEŞİR?

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cenk Ersavaş, makat çatlağı neden olur, kendi kendine iyileşir mi, ne zaman tedavi gerekir tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı. Eğer herhangi bir yerinizde yara olduğu zaman iyileştirmek için sabit tutmanız gerekirken, makatta bu durum söz konusu olmamaktadır.

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Diğer bir dışkılamada tekrar yırtılma olur ve iyileşme sürecinin sonunda da yine bir yırtılma olabilir. Bu basınç hali devam ettiği sürece yırtık problemi de devam edecektir. Bir müddet sonra vücut bu problemi kronik bir yara şeklinde iyileştirir. Özellikle tuvaletten sonra 15 dakika ve üzerinde ağrılar olduğu zaman makat çatlağı artık ciddi bir şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir.

Makat çatlağı nasıl tedavi edilir?Makat çatlağı nasıl tedavi edilir?


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makat çatlağı
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