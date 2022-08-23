Makat çatlağı nasıl tedavi edilir?

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cenk Ersavaş, makat çatlağı tedavisinde hangi uygulamaların bulunduğunu ve kimlerin hangi tedavilere uygun olduğunu tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Bağırsağın son kısmında düz kas liflerinden oluşan bağırsak liflerinin genişletilmesi için ilaçlar, botoks uygulamaları ya da cerrahi uygulanabilmektedir. Bağırsağın son kısmını gevşeten ilaçlar baş ağrısına neden olabilmektedir. Botoks uygulamasının ise etkili olma seviyesi yüzde 50 düzeylerindedir ve 6 ayda bir tekrar gerektirir. En kalıcı yöntem ise cerrahi yöntemdir ancak bu noktada en önemli durum doğru hasta seçimidir.



