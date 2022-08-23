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Makat çatlağı nasıl tedavi edilir?

23.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makat çatlağı, akut dönemde yani ilk başlarda olduğu zaman sadece besin takviyeleri, sıcak su ve kortizonlu kremlerle tedavi edilebilmektedir. Ancak, müzminleştiği zaman yani kronik bir hale geldiği zaman (kronik anal fissür veya kronik makat çatlağı) çeşitli tedavi yöntemleri vardır.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cenk Ersavaş, makat çatlağı tedavisinde hangi uygulamaların bulunduğunu ve kimlerin hangi tedavilere uygun olduğunu tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Acısını çeken bilir! Makat çatlağı nedir? Makat çatlağı kendi kendine düzelir mi?Acısını çeken bilir! Makat çatlağı nedir? Makat çatlağı kendi kendine düzelir mi?

Bağırsağın son kısmında düz kas liflerinden oluşan bağırsak liflerinin genişletilmesi için ilaçlar, botoks uygulamaları ya da cerrahi uygulanabilmektedir. Bağırsağın son kısmını gevşeten ilaçlar baş ağrısına neden olabilmektedir. Botoks uygulamasının ise etkili olma seviyesi yüzde 50 düzeylerindedir ve 6 ayda bir tekrar gerektirir. En kalıcı yöntem ise cerrahi yöntemdir ancak bu noktada en önemli durum doğru hasta seçimidir.


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makat çatlağı
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