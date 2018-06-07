Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikayet dilekçesinde “Survivor’da yarışmacılar iki grup halinde iki ayrı adada kalmaktadır. Gruplar sadece ödül ve eleme oyunları için bir araya gelmektedirler. Her hafta kaybeden takımdan bir kişi elenmektedir. Programın amacı ise tropik bir adada hayatta kalma mücadelesi olup izleyiciler her hafta yarışmanın kazanan ve kaybedeninin açıklanmasını beklenmesidir.

“Survivor” isimli yarışmanın tüm hakkı müvekkil şirkete aittir. Müvekkil şirket her hafta çekilen bölümlerin kurgusunu yaparak yayına hazırlamaktadır. Ayrıca tüm hafta kazanan ve elenen takımların kimler olduğunun reklamını yaparak program tanıtımını gerçekleştirmektedir” denildi.

KİŞİ VEYA KİŞİLER İFŞA EDİLSİN

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın hbaerine göre, şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Kısa bir süre önce instagram hesabından yarışma televizyonda yayınlanmadan önce kazanan ve elenenlerin kimler olduğu, program içeriğine dair gizli bilgiler ile yarışmayla ilgili görüntülerin ve markasının haksız olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu sosyal medya hesabından kimin elendiği, dokunulmazlık ödülünü kimin kazandığı gibi programa ilişkin tüm bilgiler, izleyicinin cevap beklediği tüm sorular televizyon yayınından önce bu hesap üzerinden paylaşılarak şirketin ticari sırları açığa çıkarılmaktadır. Ayrıca bu instagram hesabı üzerinden başka sosyal medya hesaplarına da yönlendirme yapılmaktadır.