Acun Ilıcalı bir koyup üç aldı!

TV8 ekranında komedyen Cem Yılmaz'ın jüri koltuğuna oturduğu, birbirinden ünlü isimlerin şarkı söylediği 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programı, yapımcı Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü. Yılbaşı akşamı reyting rekoru kıran 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programının sonraki günlerde tekrarlarını izleyici ile buluştan Acun Ilıcalı, reklam gelirlerini katladı.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Bir Koyup Üç Aldı" başlıklı yazısı şöyle:

"Sanırım yılbaşı ekranının en kârlı işi 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' (TV8) oldu. Program en az üç tekrarla ve çok da iyi reytingler alarak yılın ilk haftası prime time dilimini doldurdu.

Bu da bir anlamda her tekrarda reklam gelirlerini para havuzuna doldurmak anlamına geliyor. 'Bir koyup üç almak' diye bir deyim vardı. 'O Ses Türkiye' yılbaşı gecesinden itibaren bunu yapan tek program oldu.

Bu durum bir anlamda 'dizilerin tekrarı neden bu kadar çok gösteriliyor?' sorusunun da yanıtı. Tek gösterimle diziye yapılan yatırımı geri alabilmek mümkün değil. Fazla tekrarla risk bölünüyor ve en azından harcananı geri almak mümkün oluyor. Durum budur!"



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