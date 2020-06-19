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Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş ve O Ses Türkiye açıklaması! 'Murat Boz ayrılıyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 19.06.2020 14:30 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yarışmasında Seda Sayan jüriliği bırakınca yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu. Ebru Gündeş'in yeniden jüri olacağı haberlerine dair Acun Ilıcalı'dan bomba açıklamalar geldi. Ilıcalı Murat Boz ile ilgili de açıklama yaptı.

O Ses Türkiye'de yeni sezon öncesi jüri koltuğunda oturacak isimler belli olmaya başladı. Seda Sayan'ın sürpriz bir kararla programı bırakmasından sonra yarışmaya kimin dahil olacağı merak konusuydu. Son iddia ise Ebru Gündeş'in döneceğiydi!

Ebru Gündeş'in jüriliğe dönmesi hakkında Acun Ilıcalı ilk kez konuştu ve bu iddiaları da doğruladı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Bebek Oteli çıkışı UçanKuş TV kameraları tarafından görüntülendi. Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Ilıcalı, O Ses Türkiye’de Seda Sayan’ın koltuğuna yeniden Ebru Gündeş’in gelmesini değerlendirdi.

Flaş iddia! O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş mi geldi?Flaş iddia! O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş mi geldi?

"Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır" diyen Ilıcalı, sık sık ünlü şarkıcı ile dertleştiğini de açıkladı. Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'den haftalık 180 bin TL alacağı da iddia edilmişti.

Tekrar aynı projede buluşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, diğer O Ses Türkiye jürilerinin değişip değişmeyeceği ile ilgili ise, “Çok şey söyleniyor ama doğrusu benim ağzımdan çıkan olur” dedi.

Murat Boz'un O Ses Türkiye jüriliği bırakacağı konuşulsa da taraflardan henüz bir açıklama gelmemişti.

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