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Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım yorumu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 09:23 | Son Güncelleme

Survivor'daki çeyrek finalin ilk günlerinde yapılan toplu SMS oylamasının sıralamasına göre, Yasin, Sercan ve Berkan arasından en az oyu alan yarışmacı olan Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendi.

Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım yorumu!

Survivor’dan elenen isim olan Sercan Yıldırım veda öncesinde yaptığı konuşmada, “Survivor benden ne istediyse onu vermeye çalıştım. Buradan gönlüm rahat gidiyorum. Ama duygusallığım burada yaşadıklarıma veda ettiğim içindir. Buradaki herkes bana çok şey kattı. Tartışsak da kavga da etsek buradaki herkesi çok seviyorum. Dışarıda da hepsiyle görüşeceğimi düşünüyorum” dedi.

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ACUN: DAHA İLERİ GİTMESİ GEREKEN BİR İSİMDİN

Acun Ilıcalı ise, “Elendiğin için üzgünüm. Yıllarca unutulmayacak bir performans sergiledin. Tarzın, tavrın, efendiliğinle. Bana göre daha ileri gitmesi gereken biriydin. Buradan başın dik olarak çıkıyorsun. Dışarıda takdiri çok daha iyi duyacaksın. Eminim Bursaspor’da şampiyon olduğun dönemin tazelendiğini hissedeceksin” dedi.

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