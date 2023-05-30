MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı'dan Survivor itirafı! "Hayal kırıklığına uğratan yarışmacılar oldu!"

Acun Ilıcalı'dan Survivor itirafı! "Hayal kırıklığına uğratan yarışmacılar oldu!"

30.05.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın dokunulmazlık oyunu sonrası konseyde yaptığı itiraf Survivor'a damga vurdu. Yarışmacıların durumunu değerlendiren ünlü televizyoncu, Survivor'a çağırdıktan sonra hayal kırıklığı yaşatan yarışmacılar olduğunu belirtip buna karşın tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan kişiler de olduğunu vurguladı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor itirafı! "Hayal kırıklığına uğratan yarışmacılar oldu!"

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Özgür oldu. Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesi için konseye gidildi. Acun Ilıcalı'nın burada yaptığı itiraf ekran başındakilerin dikkatini çekti.

115

"SURVIVOR'I SONUNA KADAR YAŞADI!"

"Survivor final dörtlüsünü gerçekten merak ediyorum" diyen Acun Ilıcalı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hangi dörtlü finale gidecek? Baktığınız zaman mental olarak buralara gelmek çok çok zor.

116

Tek tek baktığımız zaman Nefise çok güçlü bir kadın gerçekten ama Survivor'ın fizik tarafı bir bölümü. Nefise öbür taraflarda ciddi olarak zorlandı. Duygusal olarak çok zor bir dönem geçirdi ve gerçekten Survivor'ı sonuna kadar yaşadı diyebiliriz."

Cansu'nun da bir - bir buçuk ay önce zorlandığını belirten Acun Ilıcalı, Asena için "Sonuçta bir anne ve çocuğunu bırakıp geldi." dedi.

Erkek yarışmacılara da değinen Acun Ilıcalı şu açıklamyı yaptı:

"Yusuf, Survivor bir 4 ay daha sürse devam edebilecek bir yarışmacı. Ertuğ bana göre zorlanması gerekn bir yarışmacı. İstanbul'da belli bir rahatlıkta yaşayan bir yarışmacı izlenimi veriyor ama zorlandığını görmedim. Osman Can ise zorlandı. Biraz fiziksel olarak şok yaşadığını daha sonra da mental açıdan zorlandığını görüyoruz."

Özgür'ün 5-6 sene boyunca Survivor'a başvurduğunu anımsatan Acun Ilıcalı dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"SEÇİM YAPARKEN HATA YAPMIYOR DEĞİLİZ!"

İşte Acun Ilıcalı'nın gündem olan o itirafı:

"Biz seçim yaparken hata yapmıyor değiliz. Şunu unutmayın çağırıp hayal kırıklığına uğradığımız yarışmacılar olduğu gibi, bütün Türkiye'yi kendisine hayran bırakan yarışmacılar da oluyor.

14

"SENİN SURVIVOR'A GELMEMEN BÜYÜK HATA OLURMUŞ!"

Özgür de en son finallerde elendi. Aslında yıllarca hata yapmışız. Çok açık söylüyorum. Senin Survivor'a gelmemen büyük hata olurmuş."

Öte yandan gecenin sonunda Nefise ve Cansu'nun bulunduğu eleme potasına giren üçüncü yarışmacı Ertuğ oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahneye çıktığı an oyun durdu! Dakikalarca alkışlandıSahneye çıktığı an oyun durdu! Dakikalarca alkışlandı
"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!
Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı ele çocuğun

En Çok Okunan Haberler

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

150 kişilik grup emniyet binasına yürüdü! Polisi alarma geçiren olay

150 kişilik grup emniyet binasına yürüdü! Polisi alarma geçiren olay

İlginizi Çekebilir

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Stanley termosta indirim

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Stanley termosta indirim

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.