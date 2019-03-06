MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan 'villa' açıklaması! 'Şeyma sokakta kalmayacak'

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'nın yaşadığı evi sattığı haberleri gündeme düşmüştü. Ilıcalı bu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

"Söylemezsem Olmaz" programının dünkü yayınında Şeyma Subaşı'nın yaşadığı villanın 50 Milyon TL'ye satıldığı duyurulmuştu. Ilıcalı'dan habere ilişkin bir düzeltme geldi.

Ece Erken bugünkü yayında şu açıklamada bulundu:

"Acun Ilıcalı dün ikimizi de aradı. Dün yaptığımız haberde villanın 50 milyon TL'ye satıldığını duyurmuştuk. Acun Ilıcalı evin satışı için pazarlıkların devam ettiğini söyledi. O ev yaklaşık 100 Milyon TL'ye alınmış ve 50 Milyon TL'nin üzerinde bir fiyata satacağını ayrıca Şeyma Subaşı'nın sokakta kalmayacağını; yaptıkları protokol gereği Şeyma Subaşı'na başka bir ev alacağını söyledi."

Şeyma Subaşı daha önce bu tarz haberlerle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Boşanma işlemi gerçekleşince Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Ben de zaten evden ayrılacaktım. Çünkü ev gerçekten büyük ve biz evde kızım, bakıcısı ve ben yaşadığımız için orada kalmaya devam etmek uygun değildi benim için de."

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