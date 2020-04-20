Acun Ilıcalı Karayipler'de mahsur kalan Türkler için harekete geçti: Dışişleri Bakanlığı'ndan bana ulaştılar

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında çeşitli sebeplerle bulunan Türk vatandaşları THY'nin düzenlediği özel seferlerle ülkeye getirilirken THY'nin uçmadığı noktalardan birinde kalan Türkler için de Acun Ilıcalı devreye girdi.

"KARAYİPLER'DE KALAN VATANDAŞLARIMIZA UÇAK YOLLAMAYA ÇALIŞACAĞIM"

TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programına bağlanan Ilıcalı, Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmeleri ve Türk vatandaşlarını kurtarma çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

"Burada kalan bizim çalışanlarımız ve vatandaşlarımız var. Bununla ilgili çözüm arıyoruz. Karayipler'de de mahsur kalan vatandaşlarımız varmış. Onlara da bir şekilde uçak yollamaya ve vatana döndürmeye çalışacağım. Teknik bir problem olmazsa buradan bir uçak yollayıp aldırıp Türkiye'ye döndürmek istiyorum. Çok zor durumdalarmış. Bu konuda Dışişleri Bakanımız olağanüstü çalışıyor. Öyle bir Dışişleri Bakanımız var ki sabahtan akşama kadar ülkemizin hayrına bir şey yapmaya çalışan ve vatandaşımızın hayrına bir şey yapmaya çalışan olağanüstü bir insan. Tanıdığım için de sonuna kadar kefil olabirim. Mevlüt Çavuşoğlu'na buradan sevgiler yolluyorum. Bize her dakika ulaşıyorlar, Dışişleri'nden beni aradılar. Çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Burada Acun'u kullanmayı istemek bile önemli bir zeka. Burada da elimizden geleni yapacağız."