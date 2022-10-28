Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü bu sözlerle kutladı!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, kızlarına düşkünlüğü ile biliniyor ve onların hiçbir özel gününü hiç ama hiç atmalıyyor. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa'nın doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı kızına yazdığı duygusal mesajı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı, 9 yaşına girdi.

Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum gününü şu sözlerle kutladı;

Sosyal medyadan fotoğraf paylaşımı yapan IIıcalı not olarak "Canım kızım öyle tatlısın ki... Bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin, büyü ama hep babanın küçük prensesi ol" yazdı. Fotoğrafın altı nazar boncuğu emojileri ve "Maşallah" yazıları doldu.





