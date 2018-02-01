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Acun Ilıcalı'nın çılgın planı ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ | 01.02.2018 20:55 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Türkiye'den sonra yurt dışında da adından söz ettirecek gibi.

Acun Ilıcalı'nın çılgın planı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde ABD'de düzenlenen ve müzik sektörün en saygın ödülü olan Grammy Ödül törenini izleyenler arasında Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Ilıcalı da vardı.

Dünyanın bir çok ülkesinde televizyon programları hazırlayan Acun Ilıcalı çıtayı daha da yükseltti. TV dünyasının ana vatanı olarak da gösterilen Amerika'da Acun Ilıcalı yarışma yapacak.

İşte Milliyet gazetesi Ali Eyüboğlu'nun Acun Ilıcalı ile ilgili bugünkü yazısı...

Meksika Azteca TV'de haftanın beş günü yayınlanan ‘Exathlon' yarışması, Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya Amerika'nın kapısını açtı. Peki nasıl oldu bu? Eşi Şeyma Subaşı'yla katıldıkları Grammy Ödül Töreni dönüşünde konuştuğum Acun Ilıcalı, formatı Acun Medya'ya ait ‘Exathlon' yarışmasıyla, Amerika kıtasında yaptıklarını ve yapacaklarını şöyle anlattı:

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TV Azteca, 7 share ile Meksika televizyonları arasında 5-6 sıradaydı. Beş akşam yayınlanan yarışmamız ‘Exathlon' sayesinde, 30 share ortalamasını yakaladı ve 27 yıldır geçemediği Meksika'nın birinci kanalının ardından kıl payı farkla ikinciliğe yerleşti. Kanalın CEO'su, ‘Bu, TV tarihimizde bir devrimdir' dedi. Bu yüzden Miami'deki TV fuarı NATPE'de Amerikalı televizyoncular bizden randevu için sıraya girdi."

"Her ülkeden 3-4 TV kanalının yöneticileri bizimle çalışmak istedi. ‘Exathlon'un bütçesi yüksek olduğu için bazılarına pahalı geldi ama Şili, Arjantin ve Kolombiya çok ısrarcı. Öncelikle Şili ve Kolombiya'ya ortak bir yarışma var gündemde. Şili ve Kolombiya ekiplerinin yarışacağı ‘Exathlon'u iki ülke yayınlayacak. Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Meksika'yla aynı anda Şili ve Kolombiya'nın yarışmalarını çekeceğiz.

Asıl önemli gelişme ise Amerika pazarıyla ilgili oldu. ABD'de, İspanyolca yayın yapan dört kanaldan da teklif aldık. NBC'nin kanalı Telemundo ile prensipte anlaştık. Her gün 4-5 kez haberleşiyoruz. Nisanda haftanın beş günü yayın istiyorlar."

"Son yıllarda yeni bir yarışma tutmadı. ‘Survivor' ve ‘Var mısın Yok musun?' gibi eski yarışmalar hâlâ revaçta. ABD'de yaşayan, İspanyolca konuşan 70 milyona açık yayın yapan Telemundo'da işi tutturursak, 100 ülke sıraya girer. Acun Medya olarak dünya TV format pazarında birinci ve ikinci turu geçtik. Yunanistan'da 50'den fazla share alan yarışma sayesinde Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'ya girdik. O yüzden Amerika pazarı bizim için final maçı gibi. Altı aylık ‘Exathlon' sayesinde elde ettiğimiz başarıyı, ABD'de de yakalarsak, ilk kez Türklere ait bir format dünyada bir numara olur."

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Survivor

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