Acun Ilıcalı'nın çılgın planı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde ABD'de düzenlenen ve müzik sektörün en saygın ödülü olan Grammy Ödül törenini izleyenler arasında Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Ilıcalı da vardı.

Dünyanın bir çok ülkesinde televizyon programları hazırlayan Acun Ilıcalı çıtayı daha da yükseltti. TV dünyasının ana vatanı olarak da gösterilen Amerika'da Acun Ilıcalı yarışma yapacak.

İşte Milliyet gazetesi Ali Eyüboğlu'nun Acun Ilıcalı ile ilgili bugünkü yazısı...

Meksika Azteca TV'de haftanın beş günü yayınlanan ‘Exathlon' yarışması, Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya Amerika'nın kapısını açtı. Peki nasıl oldu bu? Eşi Şeyma Subaşı'yla katıldıkları Grammy Ödül Töreni dönüşünde konuştuğum Acun Ilıcalı, formatı Acun Medya'ya ait ‘Exathlon' yarışmasıyla, Amerika kıtasında yaptıklarını ve yapacaklarını şöyle anlattı:

TV Azteca, 7 share ile Meksika televizyonları arasında 5-6 sıradaydı. Beş akşam yayınlanan yarışmamız ‘Exathlon' sayesinde, 30 share ortalamasını yakaladı ve 27 yıldır geçemediği Meksika'nın birinci kanalının ardından kıl payı farkla ikinciliğe yerleşti. Kanalın CEO'su, ‘Bu, TV tarihimizde bir devrimdir' dedi. Bu yüzden Miami'deki TV fuarı NATPE'de Amerikalı televizyoncular bizden randevu için sıraya girdi."