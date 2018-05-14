MAGAZİN

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı Alaçatı’da arsa alıp özel olarak yaptırdığı yazlığını 7 milyon euro'ya (Yaklaşık 37 milyon TL) satışa çıkardı.

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazısına göre; Acun Ilıcalı’nın Alaçatı'daki yazlığı 7 milyon euro'ya (Yaklaşık 37 milyon TL) satışa çıktı.

İşte Cankurt'un o yazsı: "Acun Ilıcalı’nın Alaçatı’da arsa alıp kendi keyfine göre yaptırdığı, eşi Şeyma Subaşı’nın da dekore ettiği dillere destan yazlığını 7 milyon Euro’ya satılığa çıkardığını öğrendim.

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8 MİLYON LİRALIK MASRAF YAPMIŞTI!

Ilıcalı iki yıl önce 8 milyon lira masraf yaptığı konuşulan ve geçen yaz birçok arkadaşını ağırladığı bu çok özel yazlığını neden satılığa çıkardı bilemedim. Artık çok sevdiği Alaçatı’da başka bir yazlık mı yaptırıyor yoksa Çeşme ile irtibatı koparmaya mı karar verdi bilmiyorum.

Bu arada Alaçatı’daki yazlığını satılığa çıkaran Ilıcalı’nın, Ortaköy’de 18 milyon dolara bir villa satın aldığı kulağıma geldi. Eşi Şeyma Subaşı, bugünlerde Ortaköy'deki Boğaz'a nazır bu villanın dekorasyonuyla uğraşıyormuş."

Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti de, Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın davetlisi olarak Çeşme’ye gitmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı

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