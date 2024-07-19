Acun Ilıcalı O Ses Türkiye sahnesinden kovmuştu! Nur Cennet Uçar'ın son halini görenler çok şaşırdı

MYNET- 2012 yılında Star Tv'de yayınlanan ve jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'ın oturduğu O Ses Türkiye yarışmasında diskalifiye edilen Nur Cennet Uçar şimdilerde değişimiyle adından söz ettiriyor.

Daha önce Popstar Alaturka'ya da katılan Nur Cennet Uçar O Ses Türkiye'de jüriye 'Sen' diye hitap ettiği için Acun Ilıcalı tarafından sahneden indirilerek kovulmuştu.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Nur Cennet Uçar daha sonra yarışmaya izleyici olarak katılıp, jüri üyelerinden ve yarışmayı izleyenlerden özür dilemişti.

Sesi, sahne tarzı ve tavırlarıyla dikkat çekmeyi başaran Nur Cennet Uçar'ın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Kısa kızıl saçlarını uzatıp sarıya boyatan Uçar'ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Uçar'ın son halini görenler; 'bambaşka biri olmuş', 'tanıyamadım', 'baya değişmiş', 'yıllar ona yaramış' gibi yorumlar yaptılar.