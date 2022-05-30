Acun Ilıcalı ölümden döndüğü anları böyle anlattı! "Üzerimden geçti, resmen direkten döndüm"

Survivor 2022 All Star yarışmasında ada konseyinde yer alan yarışmacılarla sohbet eden Acun Ilıcalı, anlattıklarıyla sosyal medyada adeta olay yarattı. İspanya'da ölümden döndüğü anları takipçilerine anlatan ve yaşadığı ilginç olayı asla unutamadığını dile getiren Ilıcalı, söylemleriyle şoke etti.

YARIŞMACILAR ŞOKE OLDU

Acun Ilıcalı, ada konseyinde yarışmacılara İspanya'da yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. O anları pürdikkat dinleyen yarışmacılar duydukları karşısında şoke oldu.

ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLARI BÖYLE ANLATTI

Ilıcalı, ''İspanya'ya boğa koşusuna gitmiştik. Boğa koşu yaparken önümdeki arkadaş takılıp düşünce, bende arkama bakarak koşutuğumdan ona takılıp yere düştüm. Arkama baktığımda boğanın geldiğini gördüm.

Boğa ağırlığını vermeden üzerimden geçti. Sonra devamında da karşıdan başka bir boğa geliyordu. O gün de kırmızı renk giymiştim, bizim hayvan hiç renk körü değildi, kalabalığın içinde beni gördü. Garip bir an yaşamıştım, Direkten geri geldim diyebilirim.'' ifadelerini kullandı.





