Acun Ilıcalı paylaştı! Eser Yenenler'in bekarlığa veda partisine yanıtı olay oldu

Geçtiğimiz Nisan ayında nişanlanan ve yazın ortasında da evlenmeyi planlayan Eser Yenenler, sosyal medyanın diline düştü. Patronu Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde bekarlığa veda partisi konusunda çekingen kalan Yenenler'e, İbrahim Büyükak'tan da "Hayatta yapamaz" şeklinde bir geldi.

Ilıcalı, Instagram’ın story kısmında paylaştığı görüntülerde, İbrahim Büyükak’a dönerek, “Eser’in bekarlığa veda partisi var diyorlar doğru mu?” şeklinde bir soru sordu. Büyükak da “Eser’in yüzüne bakıyorum bence doğru değil abi biraz çekingen duruyor” şeklinde bir yanıt verdi.

Masaya çıkıp göbek atacağım: Bunun üzerine Eser de Büyükak’a dönerek, “Ne vaadediyorsun parti yaparsam?” sorusunu yöneltti. Büyükak ise “Ne istiyorsanız yapacağım. Masanın üstüne çıkıp göbek atacağım.” dedi.

Bayrama denk geliyor: Ayrıca bekarlığa veda partisini yapmasının mümkün olmadığını söyleyen Büyükak, Eser’in “Abi şimdi bayrama denk geliyor” cevabıyla gülme krizine girdi.

Bildiğiniz üzere Eser Yenenler, 7 Nisan'da Berfu Yıldız ile nişanlanmıştı. Ünlü çift düğün tarihini 9 Haziran olarak belirlemişti.

