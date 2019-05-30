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Acun Ilıcalı paylaştı! Eser Yenenler'in bekarlığa veda partisine yanıtı olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde İbrahim Büyükak, Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile buluştuğunu gösteren Acun Ilıcalı, kanalında show programı yapan Eser'in bekarlığa veda partisini konuştu.

Geçtiğimiz Nisan ayında nişanlanan ve yazın ortasında da evlenmeyi planlayan Eser Yenenler, sosyal medyanın diline düştü. Patronu Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde bekarlığa veda partisi konusunda çekingen kalan Yenenler'e, İbrahim Büyükak'tan da "Hayatta yapamaz" şeklinde bir geldi.

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Ilıcalı, Instagram’ın story kısmında paylaştığı görüntülerde, İbrahim Büyükak’a dönerek, “Eser’in bekarlığa veda partisi var diyorlar doğru mu?” şeklinde bir soru sordu. Büyükak da “Eser’in yüzüne bakıyorum bence doğru değil abi biraz çekingen duruyor” şeklinde bir yanıt verdi.

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Masaya çıkıp göbek atacağım: Bunun üzerine Eser de Büyükak’a dönerek, “Ne vaadediyorsun parti yaparsam?” sorusunu yöneltti. Büyükak ise “Ne istiyorsanız yapacağım. Masanın üstüne çıkıp göbek atacağım.” dedi.

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Bayrama denk geliyor: Ayrıca bekarlığa veda partisini yapmasının mümkün olmadığını söyleyen Büyükak, Eser’in “Abi şimdi bayrama denk geliyor” cevabıyla gülme krizine girdi.

Bildiğiniz üzere Eser Yenenler, 7 Nisan'da Berfu Yıldız ile nişanlanmıştı. Ünlü çift düğün tarihini 9 Haziran olarak belirlemişti.

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Acun Ilıcalı Eser Yenenler ibrahim büyükak oğuzhan koç bekarlığa veda

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