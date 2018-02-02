Acun Ilıcalı Survivor 2018 All Star kadrosunu açıkladı (Survivor kadrosunda kimler var?)

Merakla beklenen Survivior 2018'e dahil olan son isim de belli oldu. 10 Şubat'ta TV8 ekranlarında başlayacak olan Survivior All Star için geri sayım başladı. Ünlülere dahil olan son ismin açıklanmasıyla büyük heyecan başladı. Acun Ilıcalı, az önce Survivor 2018 All Star tanıtımını paylaştı. İşte kadroda olan kesin isimler... Hilmi Cem İntepe Merve Aydın Murat Ceylan Sahra Işık Nihat Doğan Damla Can Turabi Çamkıran Sema Aydemir Adem Kıllıççı Nagihan Karadadere Hakan Hatipoğlu Ümit Karan Acun Ilıcalı'nın açıkladığı listenin sürpriz ismi Ümit Karan oldu.

Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor 2018 ne zaman başlıyor?

Survivor 2018 kadrosu yavaş yavaş beliriyor. Şubat ayında tv8'de yayınlanacak Survivor 2018 yarışmacılarının arasına iki isim daha katıldı. Survivor 2018'de All Star kadrosu ile Gönüllüler kadrosu kıyasıya mücadele verecek. İşte Survivor 2018 yarışmacılar

1 / 18 Survivor 2018 yarışmacıları Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; "2018 Survivor takım sistemi değişti." dedi.

2 / 18 Survivor 2018'de takım sistemi değişiyor Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018'de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.

3 / 18 İşte Survivor 2018 yarışmacıları... Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bir takımda bu güne kadar yarışan isimlerin yer alacağını diğer takımın ise gönüllü olarak başvuru yapan iddialı isimlerden oluşacağını duyurdu.

4 / 18 Ümit Karan Daha önce Survivor 2013'de yarışan Ümit Karan'ın Survivor 2018 All-Star kadrosunda olacağı bilinmiyordu. Ümit Karan, 1 Ekim 1976‘da Berlin, Almanya‘da doğdu. Futbol hayatına Berlin’in Kreuzberg ilçesinde Hertha Yehlendorf, Rather SV gibi amatör takımlarda forma giyerek başladı. 18 yaşına kadar Berlin’de yaşadı. 1995 1996 senelerinde Türkiyemspor Berlin takımında oynayan Karan, buradan Gençlerbirliği‘ne transfer oldu. 2001 yılına kadar Gençlerbirliği forması giyen Karan, takımının 2000 Türkiye Kupası‘nı kazanmasında önemli rolü olan futbolculardan biriydi.

5 / 18 Adem Kılıççı, Adem Kılıççı, 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı’da dünyaya geldi. İstanbul’da yer alan Fenerbahçe Boks şubesinde hala kariyerini devam ettirmektedir. Survivor 2017 sezonunda birinciliği son anda kaçıran Adem Kılıççı, kariyeri boyunca göstermiş olduğu üstün performans sayesinde pek çok madalya kazandı.

6 / 18 Turabi Çamkıran Survivor Turabi Çamkıran, 1986 Mersin’de dünyaya geldi. Muay Thai öğrenmek için Tayland'a giden Turabi Çamkıran'ın ismi ilk olarak “Benimle Dans Eder misin ?” yarışması ile duyuldu. Daha sonra “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katılan Turabi, 2014 yılında Survivor'da Gönüllüler takımında yarıştı ve şampiyon oldu. Daha sonra ise Survivor All Star yarışmasında Merve Aydın'ı SMS oyları ile finalde eledi ve bir kez daha şampiyon oldu. Turabi, bu sefer Survivor 2018'de All Star kadrosunda şampiyonluk için yarışacak.

7 / 18 Merve Aydın Survivor Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. Survivor All Star yarışmasında Turabi'ye finalde elenen Merve Aydın'ın uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazandı.

8 / 18 Hakan Hatipoğlu Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda öne çıkan isimlerden biriydi.

9 / 18 Nihat Doğan, Nihat Doğan, 5 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kırdın Kalbimi albümü ile 1994 yılında müzik kariyeri başlayan Nihat Doğan, şu sıralar daha çok yaptığı ilginç demeçler ile ön plana çıkıyor. 2011 yılında Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı. Survivor All Star kadrosundan yaptığı bir açıklama nedeniyle çıkarıldı. Nihat Doğan, Survivor 2018 yarışmasında All Star kadrosunda yarışacak.

10 / 18 Elif Güngör Survivor 2018 kadrosu için ismi geçen yeni yarışmacı Elif Güngör. Fitness eğitmenliği yapan Güngör'ün Survivor ile ilgili bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyor olması iddiaları güçlendiriyor. Ancak Elif Güngör'ün de seçmeleri devam eden Survivor 2018 kadrosunda olacağına dair bir açıklama yok.

11 / 18 Murat Ceylan Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı Profesörü Ergican Saydam’dan müzik dersleri aldı. Murat Ceylan, 7 yıldır profesyonel olarak fitness ile uğraşmaktadır. Murat Ceylan Survivor 2013'de yer alarak yarışmanın gözde isimlerinden biri olmuştur.

12 / 18 Nagihan Karadere 1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı. Sporcu kimliği ile öne çıkan Nagihan Karadere daha önce Survivor'da rakiplerini zorlamış ve büyük iz bırakmıştı. Nagihan Karadere bu kez de Survivor 2018'de rakiplerini zorlayacak.

13 / 18 Hilmi Cem İntepe Hilmi Cem İntepe, 19 Mayıs 1992 Muğla Yenice'de doğdu. 15 yaşında dans etmeye başlayan Hilmi Cem İntepe, 17 yaşında latin danslarına yazıldı ve birçok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu olmuştur. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2013 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve Survivor 2013 şampiyonu olan Hilmi Cem İntepe, 2015 Survivor All Star'da yeniden seyirci karşısına çıkmıştı. Hilmi Cem'i şimdi de Survivor 2018 All Starlar kadrosunda izleyeceğiz.

14 / 18 Gizem Kerimoğlu Bulgaristan’dan göçmüş bir ailenin çocuğu olan Gizem Kerimoğlu, 30 Ekim 1988’de İstanbul Fatih’de doğdu. 2003 yılından beri birçok spor dalıyla profesyonel veya yarı amatör olarak uğraşmıştır. Gizem Kerimoğlu, 2016 sezonunun öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Diğer isimlerle sık sık fikir ayrılıkları yaşamasına rağmen Survivor'da uzun süre varlık göstermiş, 11. haftada elenmişti.

15 / 18 Sema Aydemir Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu. Survivor 2018 yarışmacısı Sema Aydemir, 400 mt engelli yarışlarıyla tanındı. Sema Aydemir, 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir. Survivor 2017'ye damga vuran isimlerden biri olan dikkat çeken Sema Aydemir, Survivor 2018'de de rakiplerini zorlayacak...

16 / 18 Esra Işık Sahra Esra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Sahra Işık, daha önce Survivor 2014 ve Survivor All Star'da yarıştı.

17 / 18 Nevin Yanıt Nevin Yanıt, 16 şubat 1986 yılında Mersin’de doğmuştur. 2002 yılında atletizm sporuna başlayan Nevin Yanıt, 2004-2005 yıllarında gençler Türkiye rekorunu kırmıştır. 2012 Londra olimpiyatlarında finalist olmustur. Bu yıl düzenlenen İslam oyunlarındada gümüş madalya alan Yanıt, hala Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır. Nevin Yanıt, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında mücadele edeceği kesinleşen ilk isim oldu.