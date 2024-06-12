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  4. SON DAKİKA | Hrant Dink davasında savcı zaman aşımından davanın düşmesini talep etti! Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı

SON DAKİKA | Hrant Dink davasında savcı zaman aşımından davanın düşmesini talep etti! Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı

12.06.2024 12:05
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Son dakika haberi: Hrant Dink cinayeti davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Katil zanlısı Ogün Samast'ın da yargılandığı davanın savcısı, zaman aşımı gerekçesiyle davanın düşmesini talep etti. Duruşma sonrası Ogün Samast'ın adliyeden tespih sallayarak çıkması dikkat çekti. İşte o görüntüler...

SON DAKİKA | Hrant Dink davasında savcı zaman aşımından davanın düşmesini talep etti! Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı

Son dakika haberine göre Hrant Dink cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı Ogün Samast'ın da yargılandığı davanın savcısı, zaman aşımı gerekçesiyle davanın düşmesini talep etti.

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TESPİH SALLAYARAK ÇIKTI

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına katılmak için 4'üncü kez adliyeye gelerek SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

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16 Ekim'e ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hrant Dink son dakika ogün samast
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