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Genelevde silahlı kavga! Güvenlik görevlisi, müşteriye kimlik sorunca...

12.06.2024 12:00
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Tekirdağ Çorlu'daki bir genelevde silahlı kavga çıktı. Geneleve gelen müşteriye kimlik soran özel güvenlik görevlisi, çıkan tartışmada silahla bacağından vuruldu. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs da yakalandı. İşte detaylar...

Genelevde silahlı kavga! Güvenlik görevlisi, müşteriye kimlik sorunca...

İlginç olay, Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkisinde bulunan genelevde meydana geldi. İddiaya göre, genelev girişinde duran özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi. Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.

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Gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Genelev Çorlu Güvenlik görevlisi kimlik silahlı kavga
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