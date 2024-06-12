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İsrail'e en büyük saldırılardan biri! Dünyayı sarsan son dakika... Hizbullah'tan füze yağmuru geldi

12.06.2024 10:40
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Geçtiğimiz günlerde İsrail'in kuzeyini roket yağmurunu tutan Hizbullah bir son dakika gelişmesiyle daha dünyanın gündeminde. İsrail'in kuzeyine şimdi de en büyük saldırılardan biri gerçekleşti. Bu sırada BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunda İsrail'in katliamıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

İsrail'e en büyük saldırılardan biri! Dünyayı sarsan son dakika... Hizbullah'tan füze yağmuru geldi

Son dakika haberi: İsrail'de roket sesleri! Hizbullah bugüne dek en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. İsrail ordusu radyosunun geçtiği habere göre Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısının meydana geldiği ifade edildi.

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Haberde, Safed, Taberiya kenti ile sınır hattındaki Yukarı Celil bölgesindeki birçok yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Taberiya kentine yönelik Hizbullah'ın ilk defa saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Times of Israel gazetesinin haberinde sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan topraklarından İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yaklaşık 90 saldırının tespit edildiği ve bazılarının etkisi hale getirildiği, bazılarının ise yangına sebebiyet verdiği belirtildi.

İSRAİL KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

İsrail ordu radyosu, İsrail ordusunun Hizbullah saldırısına karşılık olarak Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH'IN SAHA KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Söz konusu füze saldırıları, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesinden sonra geldi.

İSRAİL İÇİN SAVAŞ SUÇU KARARI: TOPLU İMHA DAHİL!

Öte yandan BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'i Gazze'de Filistinlileri toplu imha dahil savaş suçları işlemekle suçladı.

(AA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hizbullah
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