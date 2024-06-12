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  4. Özgür Özel'den ilk yorum! İsmail Küçükkaya'ya tek kelimeyle cevap verdi... İşte telefonuna gönderdiği o mesaj

Özgür Özel'den ilk yorum! İsmail Küçükkaya'ya tek kelimeyle cevap verdi... İşte telefonuna gönderdiği o mesaj

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.06.2024 12:16
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Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine kilitlenmişti. O görüşmenin yankıları sürüyor. Görüşmede konuşulan konulardan verilen hediyelere kadar her şey gündem olurken son olarak Özgür Özel, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya görüşmeye ilişkin tek kelimelik bir yorum yaptı. İşte Özel'in, Küçükkaya'nın telefonuna gönderdiği o mesaj...

Özgür Özel'den ilk yorum! İsmail Küçükkaya'ya tek kelimeyle cevap verdi... İşte telefonuna gönderdiği o mesaj

Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine çevrilmişti. İki liderin görüşmesindeki her detay gündem oldu. Görüşmede konuşulan konulardan liderlerin birbirlerine verdikleri hediyelere kadar her şey dikkatle takip edilirken CHP lideri Özgür Özel'den de görüşmeye ilişkin ilk açıklama geldi.

Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya "Tek kelimelik bir soru sormuştum CHP lideri Özgür Özel'e. Onu ifade etmek istiyorum. Aklıma takıldı birden, bu kadar yorumluyoruz ya. 'Sayın Genel Başkan, dünkü görüşmeyi tek kelimeyle nasıl özetlersiniz?'" diyerek Özel'e sorduğu soruyu açıkladı.

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"OLUMLUYDU"

Küçükkaya bunun ardından da Özel'in verdiği cevabı paylaştı. Küçükkaya, Özel'in verdiği cevabın "Olumluydu" olduğunu söyledi.

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ismail küçükkaya Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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