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  4. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evleniyor! Yılın düğününe hazırlıktan ilk kare

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evleniyor! Yılın düğününe hazırlıktan ilk kare

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 15:05
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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'ndan dostlarıyla bir düğün yapacak. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünü merak edilirken Altunkaya'nın hazırlık süreci arkadaşları tarafından paylaşıldı.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evleniyor! Yılın düğününe hazırlıktan ilk kare

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünü merakla bekleniyor. İkilinin düğününün davetiyesi de ortaya çıkmıştı.

Siyah tasarımıyla dikkat çeken davetiyede bulunan notta sosyal medya uyarısı yapılmıştı. Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü.

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Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evliliğini yapacak.

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Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda 'evet' diyecek.

Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünü merakla beklenirken gelinin hazırlık süreci sosyal medyada paylaşıldı.

Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlığına dair pozlar hızlıca gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın müstakbel eşinin parmağındaki yüzük de gözlerden kaçmadı.

Ayça Çağla Altunkaya geçtiğimiz günlerde hamilelik iddialarını yalanlamıştı.

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Ayça Çağla Altunkaya
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